國民黨今舉行記者會質疑監察院長被提名人陳菊，擔任高雄市長任內局市府貪瀆、偽造文書爭議不斷，還為高雄留下3千億元負債、5千個天坑，不適任監察院長。民進黨立法院黨團隨即舉行記者會回擊，民進黨團書記長鍾佳濱表示，監察院對各級政府公務人員進行糾彈，2008年至2018年台北市政府被彈劾277案、新北市政府214案、高市府167案，陳菊本人不曾被彈劾，國民黨惡意扭曲宣傳，意圖改變人民對陳菊對人權奮鬥大可不必。

針對國民黨今再舉行記者會，炮轟陳菊不適任監察院長，鍾佳濱今上午與民進黨立委管碧玲、劉世芳、賴瑞隆舉行記者會反擊。管碧玲指出，這一年多來陳菊被各方用毀滅性洗腦手段抹黑，像是有人在網路洗腦被彈劾的人可以當監察院長嗎？事實是陳菊不曾被彈劾；另外，有人說陳菊市府留3000億債務給高雄，實際上陳菊擔任高雄市長任內，還債1208億元、舉債1037億元，還債高於舉債，希望抹黑可以到只為止。

管碧玲認為，陳菊是人權鬥士，在監察院即將轉型國家人權委員會的時候，由陳菊擔任國家人權委員會第一任主委是圓滿安排。

劉世芳說，立法院將於7月17日進行監察院長行使同意權投票，國民黨一再又不實資訊抹黑陳菊，相信中生代或資深的人都知道陳菊從年輕開始為台灣人權奮鬥，走過戒嚴時期，跟民主先進為民主自由奮鬥，或許很多年輕人不清楚，甚至被網路造謠說有5000個天坑跟3000億負債影響，呼籲認清事實真相，不要被國民黨不實指控繼續抹黑。

賴瑞隆指出，監察院做出的糾正憾事對政府部門所做的，前新北市長朱立倫任內，被糾正35案、彈劾5案，台北市長柯文哲任內被糾正32案、彈劾2案，不該把所有市府糾彈案件都算在首長頭上，呼籲不要無限上綱，為攻擊而攻擊，國民黨內部面對權力及政黨路線分歧問題，不應該用攻擊抹黑陳菊豎立內部團結。

(中時 )