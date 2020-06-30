袁艾菲與好友Gigi日前一同錄製《艾菲的小廚房》，兩人大展廚藝，料理「北非蛋佐麵包」。料理過程中人妻們忍不住聊起婚姻，Gigi和史丹利結婚5年，發現老公的脫序行為越來越多，他偶爾會在家裡裸體跑來跑去，放任「下面」甩來甩去，絲毫不管窗戶是否開著，或是對面鄰居是否正在盯著他看，史丹利對自己身材可說非常有自信。

Gigi表示結婚2年之後，生活開始會有很多不耐煩，像是對於史丹利以往過年沒有包紅包給她的這件事情很在意，前年史丹利好不容易包了紅包，金額卻只有兩百元，甚至用「銀行送的」這類幽默說法，令她感到非常沒有誠意。身為愛車人士的她也透露，自己的車子從來沒讓史丹利開過，因為她對於車內環境整潔非常嚴格，任何食物都不能出現在車內空間，只能喝水跟無糖綠茶，甚至連婆婆帶著小朋友上車，都不能讓小朋友吃餅乾，婆婆當下甚至還警惕小朋友說：「不行吃餅乾喔，舅媽會生氣。」

袁艾菲（右）與好友Gigi暢聊婚姻。（風雅國際提供）

Gigi分享自己的財務觀念，她和史丹利的錢財各自分開，幾乎是各付各的，各，連出國刷卡明細也會算得非常仔細，讓袁艾菲聽得坐如針氈，不停對鏡頭表示千萬不能讓老公看到這集，袁艾菲意外爆料自己平時都將家事交給老公一手包辦，包括要老公做菜給她吃、幫忙做家事，甚至老公的錢就是她的錢，坐在一旁的Gigi不禁替袁艾菲老公捏了一把冷汗。

(中時 )