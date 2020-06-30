大同公司股東會今（30）日召開，股東會會場外爆發嚴重衝突，公司派與市場派兩方嚴重對峙，大同更在報到處、股東會主席台前築起人牆維護秩序。

大同股東會以因應新冠肺炎為由進行人數管制，市場派人馬在昨天下午就到公司門口等待，但今天一早公司派即派出人員築起人牆，對進場人員在門口由於公司派與市場派多年角力，量測體溫，更被嚴格要求查驗身分，新大同、欣同代表在門口受阻無法進場，大同公司派在公司外掛出標語布條，並高喊「拒絕中資」、「捍衛大同」等口號。

現場狀況出現市場派人員想要進場，被公司派的黑衣人攔阻，新大同、欣同代表在門口受阻無法進場。新大同委任律師洪國誌表示：「不讓股東領出席證、也不讓股東進場，大同公司違法召集程序已經出現，大同漠視股東權益不讓股東進場，覺得非常可惡。」

大同股東會改選六席一般董事、三席獨立董事，公司派由林郭文艷領軍，市場派則以王光祥率隊參選。由市場派提名獨董的前立委黃國昌，這次在董監選舉中獲得9％的支持。

股東會現場不論場內與場外都相當混亂，連股東出席率、股東對股東會程序提出質疑，大同董事長林郭文艷一概沒有回覆。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)