端午連假期間，已有不少人反應，國旅好貴，有網友上網詢問廣大網友意見「國旅物價水準是不是很高啊？」網友一面倒稱，住宿真的很貴。為避免有旅館業者趁安心旅遊上路期間哄抬房價，交通部觀光局今日表示，旅宿業者充分揭露住宿房價，勿因參與安心旅遊補助而濫行調高，如確有哄抬房價的事實，得取消補助資格。

安心旅遊明天就要上路，為期4個月，不限平假日。在自由行部分，住宿每人每房補助1000元、離島加碼1次，台灣觀巴半日、一日行程2人同行1人免費、遊樂園在7至8月間，19歲以下免費入園，不限次數。

交通部長林佳龍說，最夯的自由行住宿獎助，已超過10萬民眾登錄，參與業者超過8千家，是歷來民眾與業者參與最踴躍的一次。這波疫情導致人流靜止，首當其衝就是觀光產業。從2月開始，觀光相關的旅行業、導遊領隊、旅宿業業績幾乎歸零。現在疫情趨緩，政府啟動復甦與振興計畫，既然無法出國旅行，那就藉這個機會好好認識台灣！

不過，觀光局也提醒旅宿業者，應將住宿房價資訊充分揭露，不可因參與補助而濫行調高房價，以避免旅客抱怨、影響旅客選擇入住的意願，也請各縣市政府加強向參加「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」之旅宿業者宣導，並請縣市政府不定期就業者之房價蒐集查察，確保房價維持在合理之市場機制範圍，如確有哄抬房價之情形，得取消其補助資格或續依消費者保護法規定辦理，以維護旅客權益。

由於安心旅遊推出適逢暑假國人出遊旺季，部分產業或地區可能有旺上加旺的情形，為避免景區壅塞影響興致，觀光局表示，已要求各國家風景區管理處事前因應，加強旅遊安全維護、強化景區清潔、規劃人流管制及疏導措施等，並函請各地方政府加強所屬景區景點之維護管理。

在觀光遊樂園部分，觀光局表示，已加強檢查，同時要求業者妥善規劃設施安全維護，園區人流管制，周邊交通維持計畫等，另鼓勵業者加碼優惠活動以平日為主，促進平、假日人潮分流。另為疏解連假期間各國家風景區人潮擁擠情形，觀光局各國家風景區管理處採取景點分流措施或將行銷活動延至淡季舉辦，俾疏解期間人潮得以疏解並帶動淡季旅遊。

(中時 )