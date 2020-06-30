樹林警分局三多派出所巡佐林鉦新、警員余政宏於109年6月27日巡邏勤務時，於0時45分許接獲通報，有民眾稱在樹林區俊英街上，發現1名老婦疑似失智，蹲坐在路旁。

警方接獲通報後立即到場，發現該失智老婦舉步為艱且神色慌張需要協助，趕緊上前關懷並安撫她的情緒，經員警細心查證，該名高齡約87歲的劉姓老婦患有失智症，6月26日晚間出門後頓失方向，並於俊英街上反覆徘徊，一時之間無法找到返家的路，經警方耐心詢問並溫暖的關懷後，該名老婦慢慢的想起回家之路，但又堅持要自行散步返回，不願搭乘警車，員警聽聞擔心返家途中發生危險，熱心的員警二話不說直接沿途陪同老婦並緩慢步行將其安全護送返家，報案民眾旋即向警方表達感謝之意。民眾主動對於員警積極為民服務的精神在臉書社群媒體公開表揚，並有多名民眾點擊讚揚。

樹林警分局特別提醒，如家中有失智家屬，可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，也可至戶籍地區公所社政課申請「愛心手鍊」，若發生走失情況，還能提供警方或相關單位的辨識，但最重要的仍是多加陪伴並留意，以防範走失情形發生。

(中時 )