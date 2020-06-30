罷免王浩宇總部6月30日成立。(呂筱蟬攝)

桃園市議員王浩宇因多次發言惹議，遭連署發起罷免，今（30）日罷王總部正式成立，發起人唐平榮也首度現身，表示目前第一階段已達5000份連署書，譴責王浩宇謾罵抹黑、製造對立等言論，希望能藉由罷免，捍衛民主自由及良好的政治風氣。

罷免王浩宇總部位於中壢區中原路，發起人唐平榮，同時也是公益傳播基金會執行長，他強調這次活動完全由他個人發起，與基金會無關，因看不慣不公不義、網路謾罵造謠，加上看到3歲女兒用手機看影片、找資訊，了解手機是將來相當重要的資訊來源，同時看到王浩宇議員在網路上，用仇恨的言語製造對立，或用公審網友的方式批鬥，憂心未來小孩身處的政治環境扭曲、充滿仇恨，因此無法視而不見，因此選擇站出來罷免王浩宇。

至於是否為報復性罷免，唐平榮表示，跟王浩宇沒有任何仇恨，也沒有需要報復的地方，罷免是因為愛下一代，想給他們良好的政治環境，而王浩宇已成為新生代政治人物錯誤的代表，製造對立、扭曲的價值不該繼續蔓延，所以跳出來終結，捍衛民主自由及良好的政治風氣，不要讓後續想參政的年輕人有錯誤典範。

(中時電子報)