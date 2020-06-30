登山喜遇「稀有動物」！一名網友登山時，在樹叢下看見一條淺竭色「怪蛇」，由於不曾看過，加上頭部看不出是什麼蛇，又不吐舌信、非常溫馴，拍照後PO網求問是什麼蛇？不料網友卻驚呼留言「超幸運的啦」、「中大獎了」，原來這條怪蛇不是蛇，而是2級保育類珍貴物種「哈特氏蛇蜥」。

「哈特氏蛇蜥」(Ophisaurus harti)是台灣保育類2級的野生動物，並非蛇類，是台灣原生物種裡體型較大的「無腳蜥蜴」，全長約35至56公分，呈現褐色，主要棲息森林底層較潮溼的落葉堆或腐植土中，分布於海拔500到2000公尺的山區，以蚯蚓、蛞蝓、昆蟲為食，台灣目前發現「哈特氏蛇蜥」的機會並不多，相當珍貴。

網友看到照片後驚呼「中大獎了」，直指是珍貴的2級保育類珍貴物種「哈特氏蛇蜥」。（圖／翻攝野生蛇相）

網友看到照片紛紛驚呼「超幸運耶，人品大爆發！」、「好幸運呀！」、「恭喜遇見稀少物種！」、「是哈特氏蛇蜥耶！」、「恭喜你，這不常見」、「快去買威力彩！」、「你中大獎了！」。

(中時電子報)