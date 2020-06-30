台積電(2330)表示，成功開發全球首創的「晶圓倉儲自動化搬運系統」，已於第一季在晶圓十八A廠首先啟用，有效降低庫房員工每人每日95%搬運量，預計將於2021年年底前，陸續導入台灣廠區的十二吋超大晶圓廠。

台積公司製造所需的原物料晶圓，每日由供應商配送至各廠區收貨碼頭，再由台積公司庫房員工將盒裝晶圓取出、放上輸送帶分派至無塵室生產。為建構更安全無虞的工作環境、優化日常營運流程效率，台積公司自2018年起，由資材供應鏈管理處攜手風險管理、智能製造中心、製造材料品質可靠性部及新廠規畫部，合力啟動「人因工程—晶圓倉儲自動化」改善計畫，21個月內成功完成晶圓倉儲自動化搬運系統建置。

台積公司晶圓倉儲自動化搬運系統以最新啟用的晶圓十八A廠為導入起點，透過輸送帶、自動導引運輸車與機器手臂的建置，2020年第1次即減省95%非技術性人力負荷，每位庫房員工每日減少1.8公噸搬運量。

台積公司預計，晶圓十二B廠、晶圓十四Ａ／B廠及晶圓十五A／B廠，亦將於2021年前陸續導入晶圓倉儲自動化搬運系統，目前興建中的晶圓十八B廠，亦將同步建置晶圓倉儲自動化搬運系統。

台積公司的晶圓倉儲自動化搬運系統，是全球第一座半導體晶圓收貨上架的自動化系統，並同步展開各晶圓供應商的包材規格標準化作業，取代一次性的包材使用，合作開發出業界第一套可重覆穩定應用於自動化系統的標準化包材，每年成功減少1,717公噸紙箱、288公噸保麗龍盒的使用，相當於減少2,410公噸碳足跡、1,345公噸水足跡，同時節能110萬度。

(時報資訊)