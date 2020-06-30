新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，政府祭出紓困補貼及貸款，但一般民眾理所當然認為屬於航空業的地勤代理，卻被法規排除在航空業之外，有業者今出面喊話，公司面臨倒閉、百名員工生計面臨問題，希望政府將地勤代理納入下一波3.0紓困。

台灣天際服務公司是國內首家非航空公司經營的地勤代理公司，服務項目包含旅客服務、勤務委託代理服務、機務維修委託代理服務、貨運委託代理服務、定期及不定期商務包機代理及緊急救護包機代理等，2018年成立至今，服務人數達30萬人次。

新冠肺炎疫情造成出入境旅客數銳減9成，台灣天際業務營收趨近於零，機場業務幾乎停擺，但其他航空業獲得政府紓困補助時，台灣天際租金卻要照付，讓公司面臨倒閉關卡。

台灣天際總經理鄧榮文表示，航空6業包括航空業、空廚、地勤、貨運承攬、貨運站與飛機維修，其中地勤指得是機坪上的作業，而非服務旅客的櫃台。他解釋，傳統航空公司是將櫃台包在航空本業裡面，而在台灣的法規內，櫃台地勤代理並不算在航空產業，因此紓困時出現機場內其他業者都不用繳租金，他們卻得繼續繳的特殊情況。

鄧榮文說，自從復興航空倒閉、華航與長榮接連發生員工罷工抗爭，人事成本上升讓台灣的地勤代理有了商機，這在其他國家也是很普遍的行業，目前台灣天際代理了泰獅、酷鳥、巴澤、皇家、越竹、越捷星、馬印以及柬埔寨航空等8家航空公司。

鄧榮文指出，政府陸續推出紓困方案，紓困2.0釋出1035億元救命錢扶助受創嚴重的航空公司渡過難關，如今交通部要再加碼提出紓困3.0，他知道政府修法需要時間，但公司每個月要扛約300萬元人事成本，已快撐不下去，希望這次能將地勤代理也趕快納入。

(中時 )