依據衛生福利部2019年國人死因統計資料顯示，癌症連續36年居國人十大死因之首，近年國人每年死於癌症的人數已逼近5萬人。為了滿足國人對於保險的期望和需求，法國巴黎保險旗下的法國巴黎產險全新推出「守護防癌保障專案」，除了保險契約約定之罹癌給付的基本保障以及特定部位癌症增額給付的優化保障外，若保戶不幸罹癌時，更可享有海外頂尖的醫學院或醫療機構提供的第二醫療專業意見（Medical Second Opinion）諮詢服務和保戶自費海外就醫安排（Navigator service）等服務，提供更加全面且真正符合保戶需求的保險保障。

法國巴黎保險於2019年所作的「保障型保險消費者調查報告」中，發現國人對於自身保障需求仍有更多期待，調查中顯示台灣受訪者希望擁有更多醫療險保險商品以加強保障，第一優先考慮增加購買的險種即是「重大疾病癌症保險」，受訪者中也有高達78% 的國人表示願意分享個人醫療資料。

法國巴黎產險總經理何士坊（Stephane Roy）表示，法國巴黎產險觀察到國人對於保障型商品的需求日益增加，特別是罹患癌症的人數逐年上升，對罹癌者和家人的生活上都帶來諸多挑戰和不便，因此今年在產品規劃上強調能提供保障更全面、符合保戶需求的保障型保險商品，發揮保險的社會化功能，符合社會趨勢，同時照顧大眾需求。

法國巴黎產險在深入了解國人對於保險的期望和需求後，特別推出「守護防癌保障專案」，透過以下三大特點來滿足國人對於癌症保障的需要： 一、罹患癌症即享有一次性保險給付及特定部位癌症增額給付。該專案以國人最擔心的癌症做為保障訴求，罹患癌症即獲得一次性保險給付。且針對空污、食安問題可能引發的肺癌、結腸或直腸癌，以及國人易罹患的前列腺癌或乳癌等特定部位之癌症，如有符合條款約定之給付條件，皆可獲得保險金額20％的增額給付，讓保戶更加安心。

二、提供海外第二醫療專業意見諮詢服務。該專案提供保戶的海外第二醫療專業意見諮詢服務係由法國巴黎產險與美商邁迪嘉(MediGuide International，以下簡稱MediGuide)合作。當保戶經醫生確診罹患癌症並符合使用資格，即可透過MediGuide服務獲得海外頂尖的醫學院或醫療機構提供的第二醫療專業意見，提供醫學報告，並解說診斷內容與治療建議等。

如此一來，保戶除了原本主治醫生的治療方案以外，還可以取得海外醫療機構的專業意見，作為保戶癌症治療的參考方案。 三、保戶自費海外就醫安排服務。如果保戶選擇接受上述的海外第二醫療專業意見，而且自行負擔就該建議所需的費用時，MediGuide還可以協助保戶安排下列事宜：安排入住選定的醫療機構、治療或手術、住院期間的醫務管理、審閱出院藥品的許可與否、檢視醫院費用帳單、費用議價、行程安排的服務包括代訂旅館、機場接送、24小時中英翻譯服務等，大幅提升保戶海外就醫醫療便利性，並協助保戶控管相關醫療費用。

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