振興三倍券7月15日上路，台北國賓飯店為搶旅宿與餐飲商機祭出多項超值食宿方案，包括有「振興饗A CUT」一泊二食方案，以及住一晚送一晚的「0元住國賓」專案。同時集結館內粵菜廳、川菜廳招牌美饌的多人套餐，推出「用餐再加贈全新客房住宿券」，讓三倍券的優惠翻倍各項餐飲及住宿專案即日起開放預訂。

台北國賓飯店配合振興券方案推出6,000元振興券額度的「振興饗A CUT」雙人一泊二食方案（價值22,605元），內含A CUT牛排館海陸雙重奏晚間套餐2客（價值5,280元），並升等入住台北國賓行政套房（價值17,325元），平均每人花費3,000元振興券。其中2,000元由政府補助，相當於每位只需以1,000元的超值價格，就能品嘗米其林推薦的頂級A CUT牛排，並入住14坪行政套房，更享翌日早餐。

台北國賓大飯店配合振興券推出「0元住國賓」活動，凡持振興券即享4,000元入住台北國賓精緻客房一晚-不含早餐（原價10,049元），並可適用「安心旅遊補助」現折1,000元，再加贈台北館雙人住宿券一張(價值10,049元），等於入住國賓第一晚只要1,000元，第二晚更只要「0元」，前52名預訂平日入住的旅客還能獲得「保時捷Porsche原廠玩具車」乙台。

針對熱愛品嘗美饌佳餚的饕客，台北國賓也配合振興券規劃超值餐飲方案，去年再度榮獲米其林推薦的國賓川菜廳，以招牌大菜「掛爐烤鴨」為主軸，推出6,000元的四人套餐與12,000元的六人套餐，主廚嚴選3.5至4公斤重的宜蘭櫻桃鴨，第一吃遵循古法以明爐懸掛方式烘烤，淋麥芽水風乾後呈現外皮酥脆、肉質細嫩的夢幻口感，第二吃再以剩餘鴨架熬煮成風味濃郁回甘的「鴨架芋頭米粉湯」（四人套餐）或「鴨架粥」（六人套餐），此外凡點購四人套餐即贈台北國賓「全新精緻客房住宿券」一張（價值10,650元），點六人套餐贈送兩張，總價值超過21,000元。

國賓粵菜廳也同樣推出多款套餐，其中由共摘下米其林11顆星的歐梓康師傅傳授的「伊比利叉燒」為最大亮點，有「燒臘天王」美名的歐師傅今年上半年應邀來到國賓飯店客座，師傅對製作叉燒的每一步工序堅持追求完美，本次推出的「伊比利叉燒」嚴選油花分布均勻的伊比利豬，刷上獨門醬汁燒至甘醇微帶焦香，享用粵菜四人或六人套餐，亦可獲得「全新精緻客房住宿券」（價值10,650元）。

台北國賓飯店的「川粵菜外帶四人套餐」自今年三月推出後獲熱烈回響，即日起首度推出「國賓自組車隊」外送服務，凡選購3,000元「川粵菜外帶四人套餐」，即可為顧客免費外送到府，免出門、免下廚，只要手指輕鬆一「點」，就能讓五星饗宴擺滿家裡的餐桌。

台北國賓大飯店本次配合政府所發放的「振興券」推出多項誠意十足的食宿方案，各餐飲及住宿專案即日起開放預訂，7/15起優惠正式生效。

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