台中市公立國小、國中雙語教學108學年有19間，109學年預計29間，因應國際化浪潮，民進黨台中市議員邱素貞等人，30日質詢時希望市府加強推動雙語教育，加速打造雙語城市的腳步提升國際競爭力。教育局長楊振昇表示，教育局將於109學年度聘僱35位外師，將逐年增加經費提升中市外師人數。

邱素貞、陳淑華、蕭隆澤指出，與國際接軌是各國趨勢，其中語言溝通相當重要。台中市是台灣第二大城市，教育局應積極協助學校推動雙語教育，打造雙語城市，提升國際競爭力。

邱素貞建議教育局，針對國際競爭力及優勢，將雙語教學及聘請外籍老師，正式納入幼稚園、中小、高中，全面促進老師全英語授課能力，培養學生英文興趣。

楊振昇表示，為協助學校推動雙語教育，教育局將於109學年度聘僱35位外師，較108學年度增加10名外師，並顧及各區區域資源均衡，預計服務本市各區（含中、山、海、屯）計70所以上學校，將逐年增加經費，提升本市外師人數。

楊振昇說，為全面提升台中市英語教師雙語教學授課能力，教育局積極辦理教師增能研習，以分階進行課程規劃，其中包含全英語教學專業進修及雙語教學等課程2軌，讓教師們可針對不同面向進行增能。

108學年度計辦理4場次全英語教學專業進修研習及雙語教學研習，109年度將賡續辦理進階及高階課程，全面提升教師之雙語教學能力。

(中時 )