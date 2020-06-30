力達-KY(4552)今日舉行股東常會，會中承認2019年度營業報告書及財務報告。去年因受到中美貿易摩擦及行業調整對內需產生之影響，工業製造需求較為減緩，全年營收為54.26億元，稅後淨利為3.73億元，每股稅後盈餘為3.22元，會中通過配發1.7元現金股利，配發率為53％，維持上市以來第4年超過5成股利配發率，並完成董監改選。

由於新冠肺炎疫情影響，經濟環境不確定性因素增加，力達-KY表示，將從營運從三方面著手，一、加大核心技術研發，螺桿主機自製進度力拚達到100匹以內全自製化；二、拓展節能型螺桿機的研發及銷售，預計今年再提升螺桿機的銷售比重至6成，兩級壓縮螺桿及E系列永磁變頻兩項明星商品為銷售重點產品；三、加速開拓亞洲外銷市場，包含東北亞、東南亞及南亞區域。

今年前5月公司營收12.19億元，年減46.5％，公司經營階層面對小股東提問指出，面對下半年展望保持審慎樂觀，銷售穩步回溫的趨勢，維持穩健營運步伐。

(時報資訊)