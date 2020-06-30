今日大法官就黨產條例是否違憲召開釋憲案言詞辯論，黨產會在會後發表新聞稿，呼籲大法官讓威權體制畫下句點，讓台灣早日完成不當黨產清理。

黨產會指出，我國經歷近40年威權統治，由於分期付款式的民主轉型進程，一直要到2016年，始完成國會的政黨輪替，臺灣才在此時首次出現對於過往不公義的財產秩序，進行系統性調查、修復及彌補的黨產條例。可以說，黨產條例正是轉型正義的序曲。

黨產會表示，本次黨產條例合憲性言詞辯論，是我國大法官首次審理轉型正義概念。大法官將決定臺灣是否能有機會以「法治」的方式實現轉型正義，綜觀我國的釋憲史，從威權走向民主的政治轉型過程，大法官一直扮演積極的角色，作出許多促進政治自由化與民主化的解釋文，例如促成國會全面改選、終結萬年國代的釋字第261號解釋；開放集會自由與結社自由的釋字第445號解釋、第479號解釋與第644號解釋，在在顯示大法官對於自由民主價值的堅持。

黨產會表示，該會相信，大法官本於「憲法守護者」的職責，在我國的民主持續深化的過程，必會守護臺灣人民追求自由民主、公平正義的決心，此時，正是對黨產條例做出全面合憲宣告的「憲法時刻」。期盼大法官會讓威權體制劃下早該結束的句點，跨出司法面對轉型正義的起點，讓臺灣社會早日完成不當黨產的清理，回復應有的財產秩序，將政黨、附隨組織不當取得的財產，該人民的還給人民、該國家的還給國家。

(中時 )