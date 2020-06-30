陳庭妮日前拍攝《Marie Claire 美麗佳人》7月號封面人物，與現代舞者高難度動作展現柔軟度，喜歡運動的她早已養成上健身房習慣，認為身體很誠實，「有動有練，就一定可以看到結果，而且運動帶來正能量，當迷惘時就會去運動。」

她回憶有次在河堤跑半馬，跑到15公里時腳好痛，但她說服自己再跑1公里，過了那個坎後面3公里一點都不累，「我覺得自己在飛，世界變得很安靜，顏色變得很鮮艷，雖然過程還是很痛苦，但謝謝自己沒有放棄」，因此讓她愛上跑步。不過她笑說小時候因為高，曾被叫去參加跳遠、游泳、大隊接力，「叫我跑第四棒，我跌倒害我們班墊底，大家一個禮拜不跟我講話。」

今年31歲的她，對於愛情，陳庭妮坦言想要一份實在的歸屬感，「我對愛很保守，沒有什麼一見鐘情、要跟他浪跡天涯那種，也不喜歡很鋪張地過生日或求婚。我覺得浪漫從來就是一點一滴慢慢累積的存在。就像《機智醫生生活》裡，李翊俊什麼都不說，只是陪蔡頌和去看身體檢查報告，那種需要的時候那個人在的感覺。」

「我是很需要安全感的人，但我的安全感來源不是對方要一直在身邊，可以各忙各的，但是我知道你在，那就夠了。如果安全感是要把彼此綁在一起那也不是我要的，因為我不會去做讓別人沒安全感的事，所以也想要別人給我相對的空間自由。」即便在愛中有不安，她也不會占卜算命，雖過去在愛情中受過傷，「別再重蹈覆轍就好，反正過程中我也成長了。」

去年陳庭妮赴德國旅行，也是送自己的30歲生日禮物，自此後她發文時總會加上「# höniday」的小標籤，藉此紀錄生活。她坦言過去很ㄍㄧㄥ，想看很多電影、上很多課，「我現在變得比較easy一點，是因為真心好奇而想上課，而不是覺得『應該』去做才能說自己是演員。」如今的自己想要越活越自在。

陳庭妮自認在感情中需要安全感「是我知道你在」。（Marie Claire 美麗佳人提供）

陳庭妮拍攝《Marie Claire 美麗佳人》7月號封面人物，與現代舞者展現高難度動作。（Marie Claire 美麗佳人提供）

相較過去較ㄍㄧㄥ的個性，陳庭妮如今想要越活越自在。（Marie Claire 美麗佳人提供）

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