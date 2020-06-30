百年老店大同公司（2371）30日舉行股東常會將改選6席董事、3席獨董，許多市場派小股東清晨就排隊等著報到，但許多受外資法人委託的代表手中並沒有選票，變相剝奪投票權。

受到新冠肺炎疫情影響，今年的大同股東常會進行人數控管，並在報到處以及股東會主席台前派駐多名黑衣人維持秩序，並嚴格控管入場股東身份，其中媒體人蔡玉真從29日下午就開始排隊，也是第一個進場的股東，但沒想到進場後，座位只剩個位數，大呼：「這些人是走後門嗎？」

黃國昌指出，公司派剔除20.55%外資投票權將重創資本市場秩序及國際形象。（圖／記者王永泰攝）

而由市場派提名的獨董黃國昌今天也持小股東的委託書到場，表示自己的立場就是要公司派、市場派在合法公平公正的情況下公開投票，不要像3年前的股東決議一樣被宣告無效，一直到今天還在訴訟中。

而日前大同公司派向香港群益證券、群益金鼎證券、新加坡銀行、香港元富證券、中信銀行、香港國泰證券、台灣匯豐銀行、亞洲匯豐金融證券等外資及投保專戶提出民事訴訟狀，認為這些佔比20.55%的股權可疑，將剔除投票權，黃國昌指出，此舉將重創資本市場秩序及國際形象。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)