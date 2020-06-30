湖人球星詹姆斯(LeBron James)臭名遠揚的「The Decision(決定)」將滿10周年(2010年7月8日)。當時倡議這個直播節目的記者西蒙斯最近又說，其實詹姆斯轉隊的首選是尼克而非熱火。尼克有機會搶下詹姆斯，但是因為很瞎的理由而沒有成功。

美媒NBC報導，身為聯盟名聲最差的老闆，尼克老闆多蘭(James Dolan)果然有夠糟，西蒙斯說多蘭當時對此大事毫無準備，兩手空空前去談判。精明強幹的尼克總裁Donnie Walsh身體不適，坐輪椅戴著頸套出席，根本也使不上力。結果尼克與詹姆斯的面談是個災難性大失敗，西蒙斯說：「抱歉，尼克球迷們，是你們球隊自己搞砸了。」

詹姆斯宣布「決定」加盟熱火的同時，尼克隊簽下史陶德邁爾(Amar'e Stoudemire)，隔年2月從金塊換來「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)。但是不久後Donnie Walsh離職，尼克這一番整軍經武只換來3次季後賽(兩次一輪遊)便急速衰退下去；熱火則是連4季打進總冠軍賽，並創下2連霸。

(中時電子報)