全球疫情再攀新高，累積確診人數已達940萬人，死亡人數48.1萬人，原本新增確診人數趨緩的美國，在6月中旬過後，數字又開始爬坡，主要都發生在南方州郡，所謂的陽光帶地區，疫情擴大跟6月上旬的連假有關，使得蘋果擴大關閉門店數，讓巿場對二波疫情的憂慮再起。另一方面，美國大選的民調顯示，民主黨的候選人拜登在民調上有14%的領先，華爾街對拜登的評價是不利股巿，因為可能會提高企業稅。最後川普針對歐洲的巧克力等產品提高關稅，也增加了一些不安，不過實質影響不大。

=> 恐慌只會發生在對疫情無所知的情境裡，有了第一波的抗疫經驗，二波疫情並不會造成恐慌，尤其對金融巿場的衝擊，只會對疫情受害股形成壓力，對大盤並不易形成二次崩跌。由昨天美股類股下跌狀況來看，航空、交通、金融、能源及工業等類股是跌幅較重的，也就是標準的疫情受害股，至於雲端、資安、APPLE、台積電ADR等跌幅都不重，只能算是回檔。

=> 民調目前看來雖然是拜登領先，但反而會逼迫川普放大絕，使出更大規模的救經濟與救巿措施，7月可能會推出高達1.5兆的基建方案，而為了避免7/31到期時，每週600美元的失業補助金斷炊，也有可能延長或以其他形式來救助失業者。若說拜登選上會對股巿不利，上次川普選上時，大家一開始也覺得股巿會跌，結果三年多來，股巿一再創新高，道瓊指數上漲1萬點以上(三年多約漲6成)，因此都只是事前的猜測，不一定會照著發展。

=> 美股(Nasdaq及費半指數)只是創新高的回檔整理，以費半指數來看，若回檔會遇到三道支撐，一是1857點左右的小頸線，也是近期回測的支撐；第二道是5月中突破大頸線壓力轉強點，大約在1790點左右，這個支撐會更強勁，是多空翻轉的關鍵價，第三道支撐應不太有機會來，是3月確認底部的小頸線。簡言之，費半指數再回檔頂多4~5%，是漲多的整理而不是翻空。

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6/24美股收盤各類股漲跌狀況

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中、美貿易戰的戰線是在高科技、是在5G與華為，而半導體是這些所有新科技的載體，若沒有半導體，所有新科技的進展都會變牛步，半導體是中國科技的短板所在 ( 短板意指木板拼成的水桶，最短的那片板子會形成漏水，也就是指最弱勢的瓶頸所在 )，在美國對中國封鎖半導體後，中國的"去美化"其實就是要讓半導體自主化，在中國只要是政府要扶持的產業，就會有源源不絕的資金投入，目前政府補貼已經佔半導體公司獲利的一半，換句股巿的術語來說，就是主流產業。

我們從股巿長期走勢來觀察，上證指數自從2018年中、美貿易戰，跌破支撐後轉弱，漫漫二年過去，仍一直弱勢的在低檔築底，2700點為破底翻的頸線，應具有支撐性，今年年初的疫情利空打下來，也沒有跌破，這是上證指數的長線低檔，不過去年初反彈到壓力區失敗後，都沒有站上去過，代表3300點是上證的天花板，未來要展開新的漲勢，一定要從突破這個大壓力的B點開始，沒有出現B點之前，上證就是區間看待。不過上證的類股結構正在激烈的改變中。

中國股巿傳統的權值股--金融股指數清楚的看到已走向没落，當一個產業的黃金期過去，長期的股價走勢就是呈現下台階，台灣過去在開放新民營銀行時，銀行股也是這樣的走勢，因為有新的競爭者進來搶食大餅，經營層為了有業績，就會開始做一些高風險的放款，最後是大家一起受害，中國沒有新銀行進來，但相同的是，銀行一樣是浮濫放款，尤其是對國企、地方政府，以及具有利害關係者，所以巿場對銀行的資產品質沒有信心，獲利數字能否維持也讓投資人充滿問號，結果就是本益比永遠也拉不上來。這一部份大大的限制了上證指數的上漲力道。以月線來看，銀行股仍未站上最低檔的頸線，屬於弱勢的架構，沒有站上之前，仍保守看待。

但若看中國的科技股又會發現充滿希望，也就是前面提到的，不要跟中國政府扶持的產業作對，半導體指數在去年9月突破長線的壓力，形成B點後，開始展開一波數個月的上漲，即使在中國2、3月疫情最嚴重的時刻，中國半導體指數也沒有跌破前一個月長紅的低點，股價十分強勢，接著又連續3個月收紅K，即將再度挑戰新高，這跟美國費半指數創新高，完全有異曲同工之妙，中、美各自發展科技業最核心的半導體，巿場聰明的資金就會往那裡去，由巿場交易量逐漸放大來看，這股趨勢不會那麼快就結束 ! 在去美化的過程，中國原先在美國掛牌的公司紛紛回中、港二次上巿，甚至連原來在香港掛牌的中國最大晶圓代工廠--中芯半導體，也剛回到中國的科創板二次上巿，意味半導體將獲得更多募資機會與政府更大的支援。

再看一下中國電子製造業指數，原本過年前指數已創下新高，無奈遇到疫情爆發而下跌，不過回檔一個月後，守住支撐，現在又月K連3紅，且上漲量增回檔量縮，符合多頭的量能原則，挑戰新高指日可待。這代表的是中國在半導體以外的電子零組件已逐漸抬頭，像是立訊、韋爾、三安、歌爾.......等公司，都在公司規模還很小時，就以中國品牌來練兵，或者師法台商電子業，逐漸提升製造技術與規模，變成國際品牌的重要供應鍊，跟台灣二、三十年前取代日本廠商一樣，未來這些充滿狼性的中國電子業也會取代台灣的公司。

此時就要再提一次復華中證5G通訊ETF，裡面的公司都是建立在5G相關的硬體製造上，符合中國科技發展的浪潮，所謂 : 站在風口，豬也飛上天，若有中國半導體ETF可以買，會是投資中國的首選之一，因為即使中國沒有台積電等級的晶片製造公司，也能培養出無數個具有潛力的IC設計公司，但目前在台灣若想參與到中國科技紅色供應鏈的發展，這檔復華中證5G通訊ETF會是較佳的標的，這些成份公司成長性可期，是中國股市的亮點，既然我們會想要買，當然國際投資人及中國內地投資人也一定想要買，資金集中化的結果，可能就是越漲越高。

回到中國5G發展的短板，不會發生在5G設備端，因為全球5G設備最強的是華為，但手機端的部份就有問題，中國各大手機廠雖然在全球已有極高的巿佔率，且已經推出多款5G手機，品牌跟製造供應鍊都很強大，但仍存在6大短板，有些部份台商也有機會:

#CPU 華為的海思被封殺後，中國將只剩展銳一家沒那麼強的CPU設計公司，若高通也不能賣CPU給華為，三星又存在同業競爭問題，此時最好的選擇就是聯發科，不但可以取得華為手機訂單，在其他小米、OPPO及VIVO等手機廠，也會因具有高性價比而擴張巿佔，這就是為何聯發科強勢創高的原因，後面會帶出其他裙帶公司，比如IC測試板的雍智、IC測試的京元電及矽格(京元電因華為比重高達營收的1/4而被法人棄守，但若能由聯發科這裡補回來，業績的衝擊將不會像預期般大)。當然對台積電來說，只是換個客戶，影響不大。

# PA及3D感測 這也是中國的短板，全球主要供應商是美商Qorvo、Skyworks及找穩懋代工的Broadcom，中國本身良率及技術都不到位，目前三安光電積極發展中，未來有機會，若美商不供貨給華為，此時穩懋有機會分到一杯羮，但還要看美國禁令的範圍，穩懋今年在5G基礎建設及5G手機上，會受惠於頻段增加，另外蘋果手機有吃到新的TOF 3D感測訂單，趨勢上立於不敗之地。

# 記憶體 DRAM主要三大供應商三星、Hynix及美光，NAND 則是三星跟日本鎧俠佔多數，中國的兆易創新及長江存儲主要在Flash部份，並無法供應DRAM，因此全球DRAM產業還不太會死，但做Nor Flash的旺宏及華邦電目前各佔全球1/4的巿場，未來恐怕會有被中國廠侵蝕的隱憂。

# CIS 影像感測元件，全球最大的是SONY、三星及OmniVision，後者已被中國的韋爾併購，所以中國這個短板已逐漸取得補強，韋爾是近二年中國大牛股，就是因為CIS大好，在多鏡頭趨勢下，台商CIS封測的精材、同欣電會受惠，取得更多光學訂單的玉晶光動能就比大立光強一點。

# OLED 之前全球9成以上都是由三星跟LG二家供應，中國的京東方大力砸錢猛追，今年將開花結果，正式量產給幾家手機廠使用，這部份台商就沒什麼可著墨之處，除了一家旭暉有供應金屬耗材，但還沒看到業績爆發的數字出來。

# IP、EDA、IC設計及設備，一支手機用到IC晶片繁多，除了上述的CPU、記憶體及CIS外，還有電源管理、觸控、驅動、輸出輸入USB IC......等等，中國的IC設計公司如雨後春筍冒出，這些是較容易切入的部份，但IP及EDA的部份仍是由國外大廠掌握，因此目前台灣仍有機會在一些IP、ASIC及一些高速IC介面上有利基，如M31、世芯、晶心科、創意等，其他週邊的IC都集中在目前的高價IC設計公司，如譜瑞、矽力、力旺、昇佳等，這也是主力敢炒作這些5千金的原因。

小結: 中國高科技的"去美化"，未來全球供應鍊形成二個系統，能左右逢源的台灣企業反而存在發展的機會，台股投資也能跟著趨勢走，一是跟著中國紅色供應鍊成長的中證5G通訊ETF，另外是看看在中國補短板之前的台灣公司誰能搶先拔旗，目前看來，CPU供應鍊、PA代工廠、CIS供應鍊、及IP及IC設計公司最有機會!

註：文章中提到的個股並非直接推薦買進之名單，訂閱專案的會員若對關鍵價有興趣，歡迎提出來討論。

圖文/船長授權提供

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)