罹患乳癌的南投61歲洪姓婦人，曾因接受癌症治療併發淋巴水腫情況，導致左手臂腫脹，所幸後來順利退腫，不料，她今年初又因癌細胞轉移導致淋巴水腫復發，經接受徒手淋巴引流、壓力治療、治療性運動與皮膚照顧的「整合性退腫治療」後，症狀大幅改善。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉指出，肢體上的淋巴水腫是因淋巴回流變慢、受阻導致淋巴液堆積，而產生的腫脹情況，其發生原因包括嚴重外傷、組織感染或手術、癌症放射治療等，患者早期會有肢體腫脹與沉重感，之後肢體慢慢腫大、影響動作。

周立偉說，淋巴水腫的治療方式包括抬高肢體、按摩或穿壓力衣等內科保守性療法，另可選擇外科手術治療。亞大醫院職能治療師張明莉表示，「整合性退腫治療」在歐美地區相當流行，近年來已引進台灣，其可有效控制淋巴水腫、協助患者恢復正常生活。

張明莉指出，「整合性退腫治療」必須由治療師將堆積的淋巴液以手技引流至健康的淋巴管路，並藉由外在壓力幫助受損的淋巴管、促進淋巴液回流，同時在進行治療性運動訓練時搭配壓力繃帶或衣物、讓淋巴在肌肉收縮與壓力治療時得以回流，幾個步驟相互搭配，有效達到退腫效果。

(中時 )