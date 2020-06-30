交通部推動「跳島郵輪」安心旅遊出現具體成果，航港局今（30）日表示，已開放基隆港讓「探索夢號」郵輪入港檢疫，若一切順利，預計該郵輪將於7月底首航，將以基隆為母港，串連金門、馬祖及澎湖等離島，正式啟動台灣跳島郵輪安心旅遊新頁。

航港局表示，今年全球受新冠肺炎疫情影響，重創國際郵輪市場，於國內疫情穩定控制下，交通部林佳龍部長擬推出安心旅遊，並推動郵輪跳島，除紓解航空運能及離島住宿量能外，可進一步帶動旅行業及離島觀光產業成長。

航港局說，經過超前部署，順利取得國際郵輪業者持續以臺灣作為母港營運，經與中央流行疫情指揮中心討論郵輪防疫措施，星夢郵輪「探索夢號」復航提案，經衛福部長陳時中核定通過後，今天上午靠泊基隆港西四碼頭，包含疾病管制署、港務警察總隊、CIQS及港務公司等相關單位，共同展開各項檢疫、防疫整備措施，為跳島郵輪安心旅遊正式啟航展開序幕。

航港局提到，「探索夢號」排水量75,338噸，載客量3,630人，復航初期載客1,200至1,800人，隨船船員總數為588名，其中538人離船入境後分別於9家防疫旅館居家檢疫14天，剩餘50名船員先進行自費核酸檢驗（PCR）為陰性，於郵輪居家檢疫14天，將等到所有船員完成檢疫後，再自費進行核酸檢驗（PCR）為陰性，才會返回郵輪進行7天自主健康管理，後續將再由符合歐盟規格之專業廠商，進行全船消毒，並由公衛專家登船檢核。

林佳龍表示，臺灣防疫超前佈署，領先全球，可望成為世界第一個郵輪復航的國家，目前也規劃「推動郵輪來臺停靠離島及行銷推廣振興獎助要點」，補助旅行業、郵輪業者操作離島停靠及行銷獎勵，以鼓勵更多業者安排郵輪停靠臺灣離島港口，振興臺灣郵輪相關產業經濟及提升離島地區郵輪旅遊人次，期盼為旅遊市場寒冬帶來更多商機。

(工商 )