隨著疫情趨穩，6月中古屋市場出現遞延報復性買盤，五大房仲旗下門市交易件數多較上月成長5～10%，更較去年同期年增二至三成，多家房仲業者交易量均創下今年單月新高。

各大房仲業者自結旗下門市6月交易件數，信義房屋月增5%、年增18%；永慶房產集團月增10%、年增30%；台灣房屋月增15.2%、年增31.2%；住商機構月減5.2%、年增20.7%；中信房屋月增3.2%、年增25.4%。

過去經驗顯示，一年之中的房市買氣多在農曆春節過後的3、4月間達到高點，5、6月起則開始漸趨緩；今年因為新冠肺炎影響民眾出門意願、對經濟前景的信心轉趨保守，各大房仲業3月交易量幾乎是最低點，隨著國內防疫得宜、疫情趨緩、股市回穩，房屋交易量自4月起逐月攀升，包括信義、永慶、中信、台灣房屋等業者在6月門市的交易量，均創下今年最高。

房仲業者分析，過去幾個月因觀望而遞延的買盤，累積在疫後出籠，而疫後低利、資金寬鬆的環境，也促使市場資金版塊往保值的房地產移動。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，5月房市「加零」效應發酵，民眾恐慌情緒消除，6月看屋、付斡意願較5月提升，對於價格認知也轉趨合理，大幅砍價的狀況不復見，屋主售屋心態也相對軟化許多，帶動6月房市交易亮眼。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，股市回穩與降息激勵，房市遞延買盤持續回籠，低利也催化首購族加快購屋腳步，對於購買總價千萬元左右的購屋人，「租不如買」的狀況更為明顯，低利環境下，投資需求有可能又會重新回到市場上。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴分析，全球處在資金充沛、超低利率的環境，市場多有資金配置需求，而股市正居高檔，房地產則在剛性需求撐盤之下，相對穩健，因此房地產則是一個安全穩定的資產配置選擇。

(工商 )