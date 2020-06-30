總統府祕書長蘇嘉全今下午將率領考試院正副院長及考試委員被提名人拜會立法院，民眾黨團發出聲明婉拒考、監委員拜會，民眾黨表示，考監人事一案引發諸多爭議，比起禮貌性拜會，民進黨應回歸完善程序作業，方是正道，呼籲朝野黨團儘速合作完成立法，不要打假球拖延。

民眾黨發出3點聲明指出，民眾黨主張廢考監兩院，並表明這次臨時會應以處理審議重大民生議案，如本黨提出的居住正義三法等。但民進黨完全拒絕在野政黨的各種提案，致使爭議擴大。

民眾黨表示，人事案的拜會不是法定程序，對於執政黨此次的提名過程嚴重拖延，提出的名單備受各界質疑，比起禮貌性拜會，民進黨更應回歸完善程序作業，方是正道，不能用人情世故之作為轉移程序上的不當。

民眾黨批評，民進黨一黨獨大下，行政、立法權一把抓，本次會期也有其自家委員提案廢除考監兩院的修憲案，卻一拖再拖。如今因為民意反彈，才拖詞說總統依憲法有義務提名，必須等廢考監之後才終止提名，這是明顯的打假球。

民眾黨呼籲民進黨誠實面對，從程序上和制度上，落實廢考監，不要再蹉跎，民眾黨已提廢考監的修憲提案，希望朝野各黨不要打假球，儘速合作完成立法，讓台灣的民主制度更完善。

(中時 )