基隆市民陳青旭因積欠1萬8000元交通罰單，祖厝遭執行署查封、法拍135萬元，上月因執行署發現法拍登載有誤，撤銷重拍，讓陳男得以繳清罰單，開心保住房子，這回換成林姓拍定人不服，提告聲請停止執行，但台北高等行政法院認無急迫、難以回復事由，裁定駁回。

陳男針對查封房產一事聲明異議，執行署發現，宜蘭分署查封筆錄及測量筆錄不周延，拍賣公告記載的木造房屋，在法拍前已滅失，程序有瑕疵，上月20日撤銷拍賣、塗銷查封登記，陳男幸運保住祖厝，急忙繳清1萬8000元罰單。

林姓拍定人不滿拍到手的房子飛了，提起行政爭訟請求回復查封登記，並聲請停止執行，主張房產回復陳男所有後，他取得不動產所有權即遭侵害，損失難以計算，宜蘭分署也無權撤銷已終結的程序，原處分違法。

北高行認為，林某於上月29日提起訴願，訴願程序仍在進行中，卻未依《訴願法》規定向執行署申請停止執行，也未釋明有何緊急情況，須由法院即時介入處理，否則難以救濟，難認有停止執行必要。

另外，依一般社會通念，財產上損害得以金錢賠償回復，非屬難以回復的損害，且撤銷拍定程序的行政處分，是否違反相關行政法原則，須經過調查、審理後才能判斷，屬本案訴訟進一步審究事項，非停止執行所應詳加探究。

(中時 )