《軒轅劍》系列承載著無數玩家的回憶和期盼，作為第十三款單機作品的《軒轅劍柒》，其遊戲動向更是引發關注。今（30）日官方釋出最新預告影片，揭露更多故事劇情，並首度公開第一女主角「褚紅」的角色情報。

(影片來源/YouTube/SOFTSTAR大宇資訊)

褚紅為商墨門人，其大父更是商墨一門位高權重之人。褚紅從小生長在長安，與男主角太史昭有著難得的緣分，在太史令府滅門事件後，與太史昭紛紛離開長安，在外地生活。

她性格豪爽但內心溫柔，且樂於助人。由於大父的關係，她遵從著墨家理念，認為機關術應謹慎用之，而墨者也不應主動介入世局之中。

這次在《軒轅劍柒》之中，她與太史昭如何重新相遇，並一起踏上冒險的旅程呢？就讓我們一同進入《軒轅劍柒》的世界，體驗這一段精采的冒險故事吧！

褚紅 直來直往、不拘小節的女俠(圖/SOFTSTAR大宇資訊提供)

最新的預告影片首次揭露敵對勢力使用機關獸的樣貌，並可看到主角一行人在天災人禍不斷的亂世中，並肩作戰的精彩畫面。

敵對勢力操控機關獸的畫面首度曝光(圖/SOFTSTAR大宇資訊提供)

除了溫馨的兄妹情、奇異的墨家機關術外，玩家在一些場景中也會感受到妖魔橫行、危機四伏的詭譎氛圍。

遊戲中有各式機關解謎待玩家破解(圖/SOFTSTAR大宇資訊提供)

而本作重點之一的機關解謎玩法，在影片中也展現更多細節，玩家在遊戲中將會遭遇各種機關謎題，透過解開謎題將能探索更寬廣的世界。而墨者究竟應隱世避禍抑或捨身救世，就待玩家親自去尋找答案。

本次《軒轅劍柒》採用即時戰鬥模式，考驗玩家的反應和資源的運用，大幅提升挑戰性。此外除了依循主線闖蕩，玩家也可以自由地進行探索，發掘更多軒轅劍世界的驚奇與絢麗。

據悉，《軒轅劍柒》的配音陣容由多位兩岸知名聲優組成，後續將陸續曝光更多遊戲資訊，請關注《軒轅劍柒》官方網站及Facebook官方粉絲團以獲得第一手消息。

(科技)