針對網路傳播有關操縱愛普(6531)股價一事，力晶集團創辦人黃崇仁嚴正表示，將採取法律行動追究相關人士加重誹謗刑責，並籲請檢調追查有心人士散佈不實流言影響股價的幕後動機，追究其觸犯證券交易法的公訴罪責。

黃崇仁指出，29日網路傳出對其本人的誹謗文件，以子虛烏有的假設指涉其透過外資帳戶操縱愛普股價，他已決定對相關涉嫌人提出加重誹謗告訴。由於此一犯罪行為已透過網路散播，並導致相關股價短時間鉅幅波動、投資人損失慘重，明顯觸犯證券交易法第155、171條意圖影響油價、證券價格散佈流言之公訴罪，黃崇仁呼籲主管機關及檢調單位關注，並迅速著手調查幕後動機和轉傳、散佈不實訊息的相關人士刑責。

愛普今年以來股價漲勢強勁。力晶集團先前宣布，將推出結合旗下力積電、愛普、智成電子與智慧記憶科技等技術資源發展而成的Computing in Memory技術平台，積極搶攻AI、物聯網與大數據雲端伺服器等應用商機，預計於今年量產，愛普將開始有權利金與授權費入帳。

(時報資訊)