台灣大哥大今（30）日宣布5G服務將在7/1正式推出。與中華電信5G方案類似的是，共有8種資費，且最低也從599元起跳、5G上網不降速（吃到飽）僅限1399方案以上。且台灣大哥大5G方案都是以手機綁約專案為主，另外提供5G升級版方案（光纖上網與5G行動上網方案綁在一起）可選。

台灣大哥大的5G服務啟用，從7/1起才開放申辦。當前沒有公佈已經建置的5G基地台數量，預計在年地前達到4000座3.5GHz基地台的目標，則是與中華電信一致。

台灣大哥大5G資費從7/1至10/31的開台慶優惠，高資費（NT$1399以上）熱點傳輸量提供上網不降速吃到飽、熱點分享吃到飽的「雙飽」方案，可謂是「真」5G吃到飽。但是有申辦時間限制，僅在109/10/31申辦才算數。很明顯是要在5G開台之後衝第一波的用戶！

台灣大哥大5G資費共有8種，分別是599元、799元、999元、1199元、1399元、1599元、1899元、2699元，最高與最低價的5G方案都與中華電信相同。1399元以上的方案可享5G行動上網不降速，是與中華電信不一樣的重點。

台灣大哥大5G方案。（黃慧雯攝）

台灣大哥大5G升級版方案。（黃慧雯攝）

5G非吃到飽方案有四種 量到降速

台灣大哥大非5G吃到飽的費用，共有四種方案，分別是月租599元、799元、999元、1199元。599元方案上網傳輸量24GB量到都降速5Mbps（原資費內含4GB量到降速512kbps）、799元上網傳輸量36GB量到都降速5Mbps（原資費內含8GB量到降速512kbps）。999元方案上網傳輸量60GB，量到降速到10Mbps（原資費內含12GB量到降速512kbps）、1199元方案上網傳輸量100GB，量到降速到10Mbps（原資費內含20GB量到降速512kbps）。其中599方案10/31前申辦入熱點分享併入專案內含量，熱點分享量到達降速同專案（5Mbps），11/1起申辦則是量到降速512kbps。799元、999元、1199元方案則是熱點分享量與賞望含量合併計算，量到降速到專案設定。

5G吃到飽方案也有四種 早鳥申辦熱點分享不限速

5G月租1399元、1599元、1899元、2699元方案，都是上網不降速吃到飽。10/31前申辦則包含熱點分享不限量，11/1之後申辦則各有熱點傳輸量50GB、70GB、90GB、200GB的上限，量到降速10Mbps。

台灣大哥大5G方案的特色就是，沒有因為資費限制5G網速，初期也提供熱點分享吃到飽的早鳥優惠。此外則是上網量、熱點分享流量到達到，降速到512kbps也是比中華電信更低的速度（中華電信降速的速度不同方案有別）。

(科技)