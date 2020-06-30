新北搭配三倍券推出「振興168方案」，上周被民進黨團批為「殺雞取卵」，市長侯友宜今宣布加碼，除了「500元兌換800元」的購物券外，還有月抽特斯拉電動車、ipad、iphone等大獎；新北市民進黨議員張志豪、何博文、廖宜琨、李坤城等今質詢時，大讚侯友宜「亡羊補牢、猶未晚矣」、「順應民意，難怪可以成為民意第一名的地方首長」。

新北市規畫「新北振興168方案」，原僅投入1000萬元，串聯商圈、夜市、旅宿業者提供優惠，民進黨團上周總質詢時，質疑新北相較桃園、台北市「輸很大」，勢必讓消費客群流到其他縣市；侯友宜今宣布最新振興優惠，除了推出「500換800的地方優惠券外」，也加碼抽2台特斯拉電動車、600台ipad、iphone、airpods等多項獎品，經費從1000萬元擴增到2000萬元。

張志豪指出，新北原僅投入1000萬經費，這次再投入1000萬，共2000萬力推新北振興方案，樂見能帶來更多效益，盼能把三倍券流潮在新北市，感謝侯友宜順應民意，難怪能成為民眾看好度最高的地方首長。

不過彭佳芸指出，像是三重、蘆洲等都會型的飯店，過往多以國外背包客為主，但現轉變為國旅熱潮，恐讓市區型飯店無法受惠，建議新北市可以規劃2天1夜、3天2夜的輕旅行，讓都會區業者獲得更多商機；鄭宇恩也建議，應該規劃一日遊、兩日遊等小旅行，吸引外縣市人潮造訪新北市。

侯友宜表示，其實新北市本來就有很多一日遊程的規劃，刊登在觀光局的官網上，未來配合168振興官網出爐，也會一併刊登上網站，讓民眾方便參考，大家的意見都會納入參考。

觀旅局長張其強補充，針對都會型旅館商機，昨已邀集新北市旅館公會業者座談，目前研討出2大方案，第一是改作為境外生的中繼宿舍，目前很多雙北的學校已在詢問中，再者，也可轉型為商務客的中繼站，預計周五公布細節。

(中時 )