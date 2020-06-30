（高雄大同社會住宅7月1日將開始受理申請入住，每戶每月租金只要7,500元，圖為青年家庭戶及警消戶客廳。圖：高雄都發局提供）

高雄前金區舊警察宿舍整建完工的大同社會住宅，今年7月1日將開始受理青年家庭和警消人員申請入住，每戶室內空間約14坪、2房1廳1衛的房型，每月租金只要7,500元，青年家庭戶及警消戶的租賃期限3年，可再續約一次，最長共6年。

高雄都發局代理局長蘇俊傑30日表示，高市府翻新整建前金區舊警察，改造成為大同社會住宅，提供2至5樓，共計48戶住宅單元，1樓為店舖及社福設施空間，提供社宅住戶及鄰近居民公共服務。

蘇俊傑指出，大同社宅考量青年家庭居住需求，每戶室內空間約14坪，全部規劃為2房1廳1衛的房型，配備鞋櫃、客廳桌椅、餐桌、餐椅、床、衣櫃、以及書桌等家具，並有空調、冰箱、洗衣機、熱水器、瓦斯爐、以及排油煙機等家電設備，大幅減輕青年家庭的經濟負擔，只要「一卡皮箱」，就能帶著簡單行李，輕鬆入住。

高雄都發局住宅發展處長翁浩建表示，大同社宅除規劃「青年家庭戶」30戶，凡是年滿20歲、不超過40歲、在高雄市沒有自有房屋、一定收入條件、設籍高雄市、或在高雄市就業，且有配偶或育有未成年子女者，都可提出申請。

他說，大同社宅為了照顧警察消防員眷，保留2戶提供設籍高雄市的警消人員申請，同時規劃16戶的「長青戶」，提供年滿60歲，設籍且實際居住高雄市的年長者申請。

翁浩建指出，包含管理、維護及公共費用，申請者只需負擔每月租金7,500元，但，水電瓦斯費須自付，青年家庭戶及警消戶的租賃期限最長為3年，期滿時若仍符合承租資格者，得再續約1次，續租期限最長為3年。

(工商 )