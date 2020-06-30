受到新冠肺炎引發經濟蕭條，帶動避險需求大增，金價周二持續接近8年高點，本季累計勁升12％以上，料將展現逾4年最大單季漲幅。

黃金現價持穩在每盎司1,771.3美元，與上周締造的8年高點1,779.06美元差距只有7.76美元。黃金期貨價走升0.2％至每盎司1,783.8美元。

金價第二季大漲逾12％，即將寫下2016年首季以來最佳表現，同時4到6月也呈現連3個月上揚。

(工商 )