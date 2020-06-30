為搶疫情解封後的暑假外食餐飲商機，和億生活集團攜手DAIKIN大金空調總代理和泰興業合作推出「吃米其林送大金」活動，自7月1日起至10月11日止，只要到添好運消費滿500元，了凡油雞飯．麵消費滿400元，即可獲得一張抽獎券，7/15起使用振興三倍券消費，抽獎券雙倍送。

「吃米其林送大金」活動預計送出大金變頻空調8台，大金空氣清淨機8台，總價值超過30萬2,000元。和億生活集團將在7/17、7/31、8/14、8/28、9/11、9/25、10/8與10/23共計8次開獎，每次抽出「大金空氣清淨機」與「大金變頻空調」各1台。

為擴大搶攻「振興三倍券」商機，和億生活集團也祭出號稱史上最殺方案，旗下米其林一星品牌「添好運」及「了凡油雞飯麵」讓振興券價值翻倍，疊加優惠。自7月15日自8月31日止，持紙本振興券者，享用多少送多少，消費200送200元「米其林現金券」，500送500元現金券，依此類推、優惠無上限。同時一般消費刷卡滿千則送200元現金券。於這段時間加入添好運或了凡線上OCARD會員，再送線上現金券100元。和億生活集團表示，以上現金券面額100元，回兌至11月30日。

因應振興券面額不找零，添好運、了凡也分別推出「振興三倍券」面額的「振興優惠套餐」。來添好運使用振興券，2人套餐原價1218元，使用振興券只要1,000元，再送1,000元現金券，等於現省1,218元！2人套餐吃得到每17秒賣出一顆的酥皮焗叉燒包、XO醬臘味炒飯、香煎蘿蔔糕等多達9道餐點。了凡「振興兩百優惠套餐」，招牌油雞搭配叉燒或燒肉雙拼加煎茶（小），原價218元；使用「振興三倍券」優惠價200元，再送200元現金券。了凡「振興五百優惠套餐」，內含半雞、時蔬、滷蛋、香滷百頁、秘製醬香飯兩碗、湯兩碗、飲料兩杯，原價548元，使用「振興三倍券」優惠價500元，再送500元現金券。來添好運與了凡使用「振興三倍券」吃米其林，不僅讓振興券價值翻倍，還可抽大金空調及空氣清淨機。

展望下半年，和億生活集團將依年度計畫展店，添好運預計展1-2店，了凡5店。7月1日，將開出了凡南台灣首店，進駐「新光三越高雄左營店」彩虹市集4樓。慶開幕7月1日至7月14日「買一送一」，消費任一主餐送「招牌油雞飯」兌換券(價值$158元)。緊接著，首家科技廠專櫃也將於7月13日進駐新竹聯發科技員工餐廳。8月中開兩店，於「GlobalMall環球購物中心新北中和」同時開出「添好運」及「了凡油雞飯麵」。和億生活集團，無畏疫情逆勢操作，大舉展店力拼營收，年度營收超過12億。

(工商 )