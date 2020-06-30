【現場直播】港版國安法通過，港民不滿抗議！直擊最新現場｜2020.06.30

香港回歸大陸23周年前夕，大陸全國人大常委會30日以162票全票通過港版國安法。泛民人士批評，該法令香港「一國一制」已無懸念，國安法正式頒佈，無疑是宣告大陸中央單方面撕毀一國兩制的承諾。

而今日香港民眾將走上街頭，抗議港版國安法通過。

(中時電子報)