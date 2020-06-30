直播》港版國安法通過 香港民眾上街頭抗議 13:342020/06/30 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】港版國安法通過，港民不滿抗議！直擊最新現場｜2020.06.30 香港回歸大陸23周年前夕，大陸全國人大常委會30日以162票全票通過港版國安法。泛民人士批評，該法令香港「一國一制」已無懸念，國安法正式頒佈，無疑是宣告大陸中央單方面撕毀一國兩制的承諾。 而今日香港民眾將走上街頭，抗議港版國安法通過。 黃之鋒辭去香港眾志秘書長 泛民派批國安法毫無彈性 (中時電子報) #港版國安法 #香港民眾 #街頭抗議 #香港回歸 #大陸 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 黃之鋒辭去香港眾志秘書長 泛民派批國安法毫無彈性 - 兩岸 港版國安法通過 香港民族陣線宣布「遣散」所有香港成員 - 兩岸 寒蟬效應顯現 國師陳雲不玩了 - 兩岸要聞 - 中國時報 直播》港版國安法通過 香港民眾上街頭抗議 - 兩岸 陸六代機有譜 FL-62風洞進行試驗 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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