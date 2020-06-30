搶在中華電信宣布5G開台不到3個小時，台灣大哥大舉辦5G開台盛會，宣布7月1日零時起正式開台，台灣大哥大也公佈5G logo新視覺，延續台灣大熱情橘色系，往右上方延伸的箭頭，代表速度與成長，象徵台灣大充滿動能全速推進到5G新時代，要幫助用戶與企業夥伴們「Open Possible 能所不能」。

台灣大董事長蔡明忠手持象徵可以檢視過去、探索未來的水晶球，在極速光束的特效環繞之下，象徵歷經４個世代台灣電信發展的能量，投射入蔡明忠董事長將手中的水晶球中，一舉高推出，帶出台灣大哥大全新的企業識別系統＂Planet Possible”，和全橘色系的5G新Logo，代表台灣大哥大將以全新的品牌核心精神「Open Possible 能所不能」。全力與用戶及企業夥伴們一同邁入5G新時代！

在NCC主委陳耀祥出席見證下，總經理林之晨在現場也展示台灣大5G應用與未來佈局、5G資費方案與建設計畫等，並帶大家搶先目睹第一家5G概念體驗門市，就在臺北文創一樓。配合今天5G開台，門市結合智慧家庭、電競遊戲場、影視音最新４Ｋ高清畫質零秒差手機播放的暢快感，歡迎民眾親自來體驗。台灣大5G網路服務自7月1日零時起正式在官網上線，想嚐鮮的民眾可以在凌晨就上網搶先辦。

蔡明忠表示，23年來台灣大哥大和台灣一同經歷2G、3G、4G數位化蛻變的過程，台灣大已轉型為新世代網路科技公司，邁向5G新時代之際，更進一步重新賦予品牌一個重要的核心精神「Open Possible 能所不能」，因為5G的到來，台灣大更能集結旗下電信、網路、媒體與電子商務、娛樂等業務，透過4 思考脈絡，提供「聚合為一」(Integration)的科技解決方案，為用戶建構智能科技的生活應用系統(Intelligence)，提供個人化的產品與體驗(Individuality)，啟發全新的靈感與觀點(Inspiration)，以更加豐富與沉浸的內容，來為用戶打開全新的思維與體驗,。支持幫助我們的用戶實現更多成就與夢想，打開無限可能。

台灣大的新logo也在記者會同步亮相，命名為“Planet Possible”。延續4G時代台灣大彩球logo十二邊框的經典輪廓，內涵再進化，匯聚台灣大集團各事業體的色彩，如台灣大的活力橘、momo的耀眼桃紅，保留一抺綠，強調台灣大追求永續的精神不變，藍紫色則是宣示台灣大將以「聚合為一」的力量，和用戶一起擁抱科技探索未來新世界，努力創新，共同實現對5G未來的美好憧憬。

為了迎接顛覆產業及生活型態的5G新世代，台灣大哥大歷經一年多的品牌改造工程，先深度訪談公司內部所有高層，大膽探詢換公司名字的可能，並徵詢外部意見領袖(KOL)觀點，再針對不同世代的消費者及內部員工進行多場小組討論座談會(Panel Discussion)，反覆溝通、梳理發展「聚合為一」(unity)、「無界的想像」(imagination)是最能對接5G未來的兩個方向，台灣大以此設計出新的品牌識別系統和企業標準字，並由蔡明忠董事長親自定案以「Open Possible 能所不能」為核心精神，正式成為台灣大集團在新世代的期許與全體努力的目標。

(中時 )