北彰化首座水資源回收中心，就位在彰化交流道旁，基地面積6萬8448平方公尺，最高日處理汙水量可達6萬噸，目前已完工的第一期工程，平均日處理汙水量約1.5萬噸。（謝瓊雲攝）

彰化水資源回收中心每天處理的汙水量，約6座標準游泳池水量。（謝瓊雲攝）

彰化市汙水下水道系統第一期工程預計將在年底竣工，目前已完成98％，進度大幅超前，彰化縣長王惠美（左二）一早特別前往視察。（謝瓊雲攝）

彰化市汙水下水道系統第一期工程預計將在年底竣工，目前已完成98％，進度大幅超前，彰化縣長王惠美（左二）一早特別前往視察。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資近103億元興建的彰化市汙水下水道系統，一期工程已完成98.16％，較預定進度超前20.48％，預計年底竣工。彰化縣長王惠美30日一早前往彰化市水資源回收中心視察，強調水資源回收是進步城市的象徵，藉由水資源回收讓乾淨無汙染的水重新流入河川，讓縣民生活品質愈來愈好。

目前彰化全縣正在執行的5大汙水下水道系統，二林、彰化市水資源回收中心陸續啟用，鹿港福興水資源回收中心也即將完工，另外和美鎮預計年底發包，員林市已在辦理用地徵收前置作業，

王惠美表示，彰化市汙水下水道系統工程共分4期，經費由中央補助94％、地方自行負擔6％，目前有1135戶用戶接管，單月總汙水處理量2萬5377噸，截至5月底止，彰化縣公共汙水下水道普及率為1.43％，若5大汙水下水道系統全部完成接管，預估全縣普及率將可達36％。

去年7月20日起進入3年試運轉階段的彰化市水資源回收中心，為全台首座取得「銀級智慧建築」及「銀級綠建築」雙認證的水資源回收中心，基地面積6萬8448平方公尺，全期設計平均日處理汙水量6萬噸，目前已完成的第一期新建工程，平均日處理汙水量為1.5萬噸，約為6座標準游泳池水量，各項指標水質皆符合放流水標準。

水資處指，正執行中的第1期建設，範圍為台鐵西部幹線以西，沿中華西路、金馬路、中央路及彰水路沿線，工程經費約47.61億元，主、次幹管及分支管線長度約43公里，目前已完成約41公里。而位在回收中心的管理中心外型新穎時尚，以彰化市花「山櫻花」為設計元素，讓建築立面產生多層次的變化和韻律感，成為彰化交流道旁醒目地標，開放參觀、採申請預約制。

(中時 )