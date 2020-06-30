國民黨立法院黨團28日闖入議場杯葛監察院長陳菊人事案，未料，29日中午便遭強行攻堅，國民黨佔領議場僅19個小時。對此，資深媒體人趙少康直言，這是哪門子抗爭，看了笑掉人家大牙。資深媒體人韋安則認為，國民黨多練幾次，秀才也會有「兵味」。他說，別聽趙少康潑冷水。

趙少康在政論節目《少康戰情室》表示，這次國民黨的行動事前保密工作做得不錯，但仍有「部署漏洞、外場人力不夠及動員不力」等問題。趙少康也提及，即便輸了主席台爭奪戰，也該留在議場裡，怎麼人就這樣跑了？他更諷刺表示，這叫什麼抗爭？「看了笑掉我的大牙」。

對此，韋安在臉書表示，國民黨為監察院人事案，佔領立法院，其結果就像「秀才遇到兵」，結局不出人意外。但多練幾次，秀才也會有「兵味」的。他說別聽趙少康潑冷水，「他曾經領導過最大的第三勢力，現在只剩一張嘴了」。

(中時電子報)