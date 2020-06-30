日韓近期爆發的病例，多數是在密閉空間裡面，並有冷氣空調，胸腔暨重症醫師黃軒指出，室內不通風，空氣中殘留的汙染物會越濃，解決的方案有三個，但安裝過濾器、保持每小時通風2次，成本都不低，因此建議民眾，最好還是乖乖待在家。

黃軒表示，日本東京2天新增118例確診，根據調查，多數病例都曾聚集在歌舞俱樂部和KTV等地，而韓國首爾有確診者嗨唱KTV後，不同房間的2人也確診，因此南韓政府認為，病毒恐會經冷氣傳播，而上述地點的共通點就是「密閉空間+冷氣空調」。

黃軒引述「賓州州立大學」的研究指出，當室內通風不良，空氣中殘留的懸浮微粒汙染物會越來越濃密，一旦劑量夠大就會造成威脅。以空氣中的病毒為例，沒法透過窗戶和排氣扇排到室外，或是沒有注入新鮮空氣的話，感染風險會越高。

黃軒進一步解釋，根據日本的研究顯示，如果有人在密閉冷氣房中咳嗽，飛沫的水滴會隨著空調的空氣逐漸散布至整個房間。換句話說，即便有裝冷氣空調的房間中，如果窗戶關閉，感染也可能在密閉空間內傳播。

黃軒提出3個解決方案，可以安裝可濾除污染物顆粒的「高效過濾器」，降低病毒在空氣傳播的風險，但成本恐太高；或保持每小時約2次的通風，改變房間空氣，但電費可能因此爆增，所以建議在炎炎夏日，還是待在家吹冷氣就好，不要硬去人多的地方。

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(中時電子報)