《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（30）日的國際新聞重點。

【1】港版國安法 獲陸人大常委會162票全數通過 明日實施

中國大陸全國人大常委會今（30）日在北京進行閉幕，並以162票全數通過「港版國安法」，該法預計於7月1日、也就是香港回歸中國大陸23周年紀念日實施。

【2】反制陸推國安法 美撤銷香港特殊地位 停止出口敏感國防設備

大陸強行推動「港版國安法」，美國29日宣布，即日起開始排除香港特殊地位，停止出口受管制防衛設備至香港，同時限制香港取得敏感受管制高科技產品的管道，美商務部也撤銷香港特殊地位，暫停對港執行出口許可豁免。

【3】伊朗祭逮捕令 川普被列通緝犯

伊朗向美國總統川普發佈逮捕令，並已經請國際刑警組織提出申請，要求國際刑警組織提供幫助。德黑蘭還強調，不管川普是否擔任總統，都將對他進行起訴。根據伊朗法律，最重可判死刑。

【4】WHO下週派專家赴陸 調查病毒起源

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（30）日證實，世衛下週將派出一組專家前往中國大陸，調查新冠病毒的起源。

【5】川普和女性領袖通電話耍霸凌

美國總統川普在公開場合發表談話經常口不擇言，想到什麼就說什麼，連和世界領袖通電話也是如此，如果對方是女性，那就更糟了。

(中時電子報)