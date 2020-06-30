新冠疫情重創美國經濟，據美媒《CNBC》報導，根據美國勞工局統計，美國成年人的5月就業人口比例下跌至52.8%，也就是有47.2%接近半數的美國成年人仍未就業。

報導指出，雖然美國就業人口比例曾在今年1月高達61.2%，而離1948年以來歷史最高紀錄為2000年的64.7%仍有一段距離。德意志銀行首席經濟學家斯洛克表示，美國需要創造3千萬個就業機會，才能使就業人口比例回到2000年的高點。

報導指出，若投資者要進一步觀察市場恢復狀況，即將在本周發布的6月就業報告是一參考指標。道瓊工業所詢問的經濟學家們表示，預期6月的美國非農就業數據將新增315萬人，是5月新增250萬人後，再創單月增加非農就業人數最多的一次。

此外，根據道瓊工業指出，6月的失業率預計從上月的13.3%下降至12.4，不過在5月意外回升之後，由於疫情升溫的恐懼，導致勞動市場改善的跡象正逐漸減緩。在過去兩周，美國人申請失業金的人數意外高於預期，而疫情惡化、病例急速攀升的德州與佛羅里達州也暫停了重啟計畫。

MUFG 聯合銀行首席金融經濟學家盧普奇（Chris Rupkey）表示，「當前仍有成千上萬人失業或根本沒求職，拖累了經濟復甦，而大量的未就業人口代表經濟仍未擺脫困境」。

根據約翰霍普金斯（Johns Hopkins University）大學的數據統計，過去一週全美單日新冠確診人數大增 42%，週日達到平均約 38200 人新增確診。

(中時電子報)