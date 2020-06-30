台灣大哥大5G將在7月1日零時開台，資費今日出爐，與中華電信稍早公布的5G資費有九成像，同樣分成8個級距，入門價599有64GB、吃到飽1399元，除了附贈語音與中華電有些許差異，最大差別是10月底前申辦，1399以上熱點分享同樣吃到飽，不過若等11月才辦5G，熱點分享就比照中華電，僅給50GB～200GB。

台灣大提供從599到2,699不等的5G資費方案，月付999可享60 GB高速上網、月付1,399即可5G高速吃到飽，10／31前加贈熱點分享無限包；同時台灣大也同步推出5G預付卡，只要999元，即可享上網傳輸量60GB (可用60天)與國內通話費100元(約可撥打55分鐘)，立即享有5G飆網。自2020年7月1日凌晨零時起，台灣大哥大5G網路服務正式上線，用戶們6／30午夜12點過後，即能在台灣大網路門市搶先申辦5G門號或續新約，或是在全台門市營業時間搶頭香，優先體驗5G服務。

台灣大總經理林之晨指出，台灣大針對用戶的習性、偏好與需求，創新推出獨一無二的生活方案，包括推出5G升級版「好速成双」專案，月付1,399元，光纖上網與5G網路接力協作，讓用戶在戶外擁抱5G行動上網吃到飽的極速與便利，回到家擁有光纖上網的舒適與美好。

台灣大哥大5G開台還有另一項變革，位於臺北文創的第一家5G概念體驗門市，以煥然一新面貌呈現，涵蓋台灣大哥大悉心打造的5G生活新場景，門市內部全新整裝的「5G體驗區」，包括以Nest mini智慧音箱為核心開展的智慧家庭(Smarter Home)，以及首次進駐電信門市、專業級的電競遊戲體驗區，歡迎大家組隊來臺北文創門市現場PK；數位加值服務如myVideo展示4K影片、透過耳機聆聽也無損音質的MyMusic、享受4K高清影像的myBook等。

台灣大也預告，自下半年起，將啟動新店格，將AR、VR等多種5G應用融入myfone門市，於適合的地點設計為多元型態的體驗店，希望幫助用戶開啟對未來的更多想像，落實5G新世代，一起「Open Possible 能所不能」。

(中時 )