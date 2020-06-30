國民黨立院黨團突襲攻占立院議場，遭綠委突破攻防「清場」，結束20小時抗爭。國民黨立委葉毓蘭感謝大家的關心，也分享對於此次抗爭的6點心得，並點名感謝3位民進黨立委。

葉毓蘭今（30）日在臉書表示，許多朋友看到新聞都擔心她這把老骨頭有沒有受傷，她說「我很好，請放心。」對於此次抗爭，雖然因網軍的圍剿被醜化抹黑，也有許多政論節目對國民黨砲聲隆隆，自己只能分享個人心得。

葉毓蘭說，國民黨立委是很團結的，這次的行動完全尊重黨團三長指揮，除了生病、開刀或家中有喪事的，全員到齊。這兩日台北市氣溫達38、39度，議場是密閉空間，溫度更高，且議場並非平地，總召協調是否可開空調、開燈純粹是安全考量，也希望可以有管道向外界闡述訴求，外界刻意醜化轉風向，實在不必。

國民黨立委每個人體能狀態、生活條件不盡相同，葉毓蘭指出，在場的委員中，自己屬於年長的，但許多資深委員的耐力、鬥志，都讓她佩服得五體投地。「外界笑我們軟腳，如果那麼快就被清場，何必來走這一遭？」其實進立法院議場時，葉毓蘭已準備好長期抗爭，29日下午發動第二次回馬槍奇襲前，也請纓願在議場死守，但一切由黨的領導決定，畢竟這不是個人秀，只是讓黨知道「I am ready.」

葉毓蘭指出，若不是忍無可忍，誰願意這樣的激烈對立？但執政黨完全沒有以大事小的仁德，完全封殺國會中的少數民意，逼在野黨只能以不對稱戰爭放大聲量，為人民發聲，既然在這四年是國民黨的立法委員，就會認清自己的角色，也會扮演好自己的角色。

最後葉毓蘭謝謝所有朋友的關心、打氣，也感謝昨日在立院周遭因為國民黨抗爭調來執勤的警察弟兄姊妹，謝謝員警的鼓勵與支持，也感謝蘇巧慧、王美惠、周春米等民進黨委員，在執行黨交代的任務時非常認真，但又很關照她的安全，領了這份情，但未來還是會頑抗到底、為民主死守至最後一刻，相信只有扮演好在野黨角色，中華民國的民主才會更鞏固、更平穩。

(中時電子報)