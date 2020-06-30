民進黨新竹市黨部是召開第13屆新任黨代表大會，會中並舉行市黨部第17屆執行委員、評議委員選舉，順利選出10位執行委員與7位評議委員。（陳育賢攝）

連任的新竹市長林智堅任期只剩下2年半，5年半來的施政滿意度大受好評，政治前途大為看好，外界都在關心他的下一步，林智堅近日藉由民進黨新竹市黨部的新任黨代表大會中回應表示，民進黨在竹市延續優質市政，才是他最在意的事。

成功連任又多次拿下5星市長評比與高施政滿意度的林智堅，在順利連任後，外界就不斷猜測他下一步的動向，挑戰台北市長與桃園市長人選的傳言與評論始終都沒少了他。

另也有政治觀察家認為，民進黨中央若要積極栽培這位年輕又帥氣的政治明星，中央級歷練絕對不能少，更指內政部可深入全台各縣市，內政部長會是不錯的選擇。

但林智堅本人過去始終不正面回應此議題，並都以只想做好新竹市長任內的施政，其它沒有任何規畫回應。

近日他次針對此問題首次表達意見，他在民進黨市黨部代表會中表示，現在很多人關心他的下一步動向，不過他個人事小，民進黨未來如何在新竹市推出最好的人選，得到多數市民的認同，延續優質市政，才是他最在意的事，期盼所有的黨公職先進，面對2022的市長與議員選戰，能夠團結一致。

民進黨新竹市黨部是在近日召開第13屆新任黨代表大會，會中並舉行市黨部第17屆執行委員、評議委員選舉，順利選出10位執行委員與7位評議委員。其中評議委員召集人部分，經在場委員推舉後一致通過，由前任主委翁枝弘擔任。

林智堅在會中也表示，新任主委陳建名在這短短1個月的時間內，完成許多工作及改變，讓他感到驚艷，他也相信陳建名在未來主委的任期內，能夠讓市黨部的功能更加多元

此次的黨代表大會黨代表出席踴躍，除了市長林智堅之外，總召柯建銘、中執委鄭宏輝、市議員李妍慧、鄭美娟、曾資程、施乃如、劉康彥、前議員林漢淇、吳秋穀、鄭貴元、林盈徹等皆全程參與大會。

會中更邀請到近年來幾次選戰中，帶領社團組織支持民進黨的代表人物，包括新竹市總工會理事長莊鑑川、農會總幹事鐘祥銘、客屬總會新竹市分會理事長姜森泰、民防大隊長王忠正、義消協會理事長鍾文煌以及小英之友會會長江銘基等都出席與會。

陳建名指出，市黨部已擬定了未來計畫，也完成了幾項工作，包括黨務新政第1波推出了親民諮詢服務，每周邀請記帳士、地政士、律師、財經作家等專業人士，為市民提供更多元的稅務、地政、法律及理財諮詢服務。

近期將推出市黨部特約商店，結合新竹市百工百業，提供黨員們超值的消費優惠。新進黨員在1個月的時間已招募了超過1000名新進黨員。市黨部臉書粉專以及IG帳號皆已全面更新，也增加了近千位追蹤人數。

柯建銘則表示，很明顯感受到市黨部與過去不同的氛圍，這是年輕人的創意發揮，也讓整個市黨部充滿了生命力，黨部接下來的目標任務非常明確，就是全黨必須團結一致，面對未來所有挑戰，他也相信在陳建名新人新政的帶領下，民進黨在新竹市一定可以再創佳績。

(中時 )