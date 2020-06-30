由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(30)日正式宣布，擁有再生之力的全新戰將「S級英雄 殭屍俠」將於7月1日起強勢上陣！

官方團隊為歡慶強力戰將「殭屍俠」初登場，特別釋出限時登錄、限時招募回饋、角色專屬試煉等多重驚喜慶典活動！眾多熱血的挑戰活動保證能讓各位英雄們在炎炎夏日中感受官方團隊滿滿熱情！快來《一拳超人：最強之男》遊戲中盡情體驗，一起享受與殭屍俠肩併肩作戰刺激的快感！

《一拳超人：最強之男》不死之身強力戰將「殭屍俠」強勢上陣！再生之力熱血技能公開！

殭屍俠，S級排名第8位，原為進化之家的改造人，在進化之家發生意外後，逃跑出來而成為英雄。擁有無限的再生能力，以不死之身、層出不窮的武器著稱。殭屍俠擁有極為強大氣場，無論受到多重的傷害皆可迅速恢復，即使被打到粉身碎骨，經過一段時間後仍能復活再生。且其傷害威力十分可觀，必將成為英雄好手們在戰場上不可或缺的強力戰將！

《一拳超人：最強之男》「S級英雄 殭屍俠」限時招募期間限定活動7月1日磅礡鉅獻！（圖／掌中新遊 提供）

S級英雄 殭屍俠

●聲優：櫻井孝宏

●系列：武裝

●陣營：英雄

●定位：全體治療，再生復活

●技能：

▲普攻：手槍狙射。對單體目標造成120%攻擊傷害，有100%機率使攻擊到的目標「受傷」2回合(被攻擊時追加100%攻擊力的額外傷害)。

▲絕技：復仇劈砍。對單體目標5連擊造成240%攻擊傷害，同時恢復友方全體100%攻擊力的生命值。

▲被動：無限復生。自身受到致命傷害後，對全體敵人造成60%攻擊力的額外傷害，同時「再生」(隊友在場時，下次自己行動前可恢復10%的生命值繼續戰鬥，最多觸發4次)。永久增加自身生命值。

▲核心：再生之力．初

◆初級效果：敵方存在「受傷/內傷」角色和我方存在「堅韌」角色時，各獲得2點能量，每回合各觸發1次。

激活條件：上陣1名武裝系及2名格鬥系角色。

◆高級效果：每名角色行動己方全體恢復4%生命值，持續2回合，施放「內傷」則絕技傷害持續提升20%。

激活條件：上陣1名武裝系及3名格鬥系角色。

《一拳超人：最強之男》「S級英雄 殭屍俠」限時招募期間限定活動情報初公開！

《一拳超人：最強之男》繁中版S級英雄殭屍俠，精彩設定搶先觀看！（圖／掌中新遊 提供）

【活動1】限時登錄

活動時間：2020.06.30 05:00 - 2020.07.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。

好康虛寶登入獎勵。（圖／掌中新遊 提供）

【活動2】「S級英雄 殭屍俠」限時招募

活動時間：2020.07.01 05:00 - 2020.07.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR英雄殭屍俠。

【活動3】「S級英雄 殭屍俠」限時招募回饋

活動時間：2020.07.01 05:00 - 2020.07.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

限時招募回饋（圖／掌中新遊 提供）

【活動4】「S級英雄 殭屍俠」角色試煉

活動時間：2020.07.01 05:00 - 2020.07.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「S級英雄 殭屍俠」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

角色試煉。（圖／掌中新遊 提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》雙平臺下載QRcode。（圖／掌中新遊 提供）

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