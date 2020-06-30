非蘋及蘋果下半年新款手機拉貨潮可望自第3季啟動，帶動光學鏡頭廠—大立光(3008)及玉晶光(3406)第3季營運增溫，在買盤力挺下，大立光今天盤中股價重回4000元關卡，玉晶光也同步走高，站上700元關卡，盤中股價更一度創下掛牌新高價。

全球新冠肺炎疫情難止，讓智慧型手機第3季傳統銷售旺季蒙上陰霾，不過非蘋及蘋果等手機品牌廠仍依計畫在下半年推出多款5G新機，拉貨潮預計第3季啟動，為大立光、玉晶光第3季及下半年營運增添助力。

受到新冠肺炎疫情及美國新禁令衝擊，大立光第3季旺季仍不明朗，大立光執行長林恩平於日前股東會表示，第3季是傳統旺季，有些客戶因新機即將上市如常拉貨，有些客戶則下修的很厲害，明年及後年新產品開發也有遞延現象，目前7月仍在接單中，第3季還看不清楚，希望今年還是有旺季，不過，儘管智慧型手機終端需求不明朗，但自由曲面鏡頭(Freeform lens)產品今年可望出貨，9P今年亦有客戶導入設計。

玉晶光董事長陳天慶表示，下半年是公司傳統旺季，新機認證狀況還算順利，新產能開出來也很健康，稼動率還算不錯，客戶訂單狀況沒有太大影響，由於美系客戶新機增加TOF等新應用，今下半年預估量略高於去年同期，但因全球新冠肺炎疫情未止，疫情如何演變難以預測，加上中美貿易磨擦問題，下半年營運還是得看客戶拉貨狀況，我們能掌握的就是把產品品質、生產良率及效率做好，產銷平衡，讓客戶滿意。

看好中高階智慧型手機鏡頭需求，大立光及玉晶光持續進行擴產，其中大立光除已動工的新廠，另一座台中新廠也將於今年第4季動工，大立光表示，今年資本支出目標不變。

玉晶光總經理郭英理則表示，廈門3個廠區中的兩個廠區，一個已全線開出，另一個廠將於6月底全線開工，第3座則將於8月全線開工，由於產品有4P到7P，預估今年新增產能約15%到22%。

(時報資訊)