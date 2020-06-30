緊接中華電(2412)，台灣大(3045)今(30)日由董事長蔡明忠宣布，5G正式開台！蔡明忠也同步揭露全新的企業識別系統，代表台灣大將以全新的品牌核心精神「Open Possible 能所不能」，台灣大5G網路服務自7月1日零時起正式在官網上線。

蔡明忠表示，不會再是拚冷冷的科技，在跨入5G新世代，台灣大要以新的面貌前進，相信台灣大5G「能所不能」，他更幽默以問候大家有吃飽為梗，指出5G將會讓大家吃飽。

蔡明忠表示，23年來台灣大和台灣一同經歷2G、3G、4G數位化蛻變的過程，台灣大已轉型為新世代網路科技公司，邁向5G新時代之際，更進一步重新賦予品牌一個重要的核心精神「Open Possible 能所不能」。因為5G的到來，台灣大更能集結旗下電信、網路、媒體與電子商務、娛樂等業務，透過四思考脈絡，提供「聚合為一」(Integration)的科技解決方案，為用戶建構智能科技的生活應用系統(Intelligence)，提供個人化的產品與體驗(Individuality)，啟發全新的靈感與觀點(Inspiration)，以更加豐富與沉浸的內容，來為用戶打開全新的思維與體驗，支持我們的用戶實現更多成就與夢想，打開無限可能。

台灣大今也公佈5G logo新視覺，延續台灣大熱情橘色系，往右上方延伸的箭頭，代表速度與成長，象徵台灣大充滿動能全速推進到5G新時代，要幫助用戶與企業夥伴們「Open Possible 能所不能」。

為了迎接顛覆產業及生活型態的5G新世代，台灣大歷經一年多的品牌改造工程，先深度訪談公司內部所有高層，探詢換公司名字的可能，並徵詢外部意見領袖(KOL)觀點，再針對不同世代的消費者及內部員工進行多場小組討論座談會(Panel Discussion)，反覆溝通、梳理發展「聚合為一」(unity)、「無界的想像」(imagination)是最能對接5G未來的兩個方向，台灣大以此設計出新的品牌識別系統和企業標準字，並由蔡明忠董事長親自定案以「Open Possible 能所不能」為核心精神，正式成為台灣大集團在新世代的期許與全體努力的目標。

(時報資訊)