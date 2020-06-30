勞動部今天邀請基本工資工作小組召開會議，雖然勞動部部長許銘春開會時提及「基本工資審議會如慣例召開」，但會議中並未討論具體的日期，學者表示，雖然前幾個月受到新冠肺炎疫情衝擊，無薪假人數增加甚多，但從近期的如端午連假等各地車潮來看，國內消費動能還在，可能要看屆時審議時的指標才好評估是否調漲與否。

基本工資已從總統蔡英文上任前的月薪2萬8元、時薪126元，調整至今年的2萬3800元、時薪158元，4年以來月薪調整幅度達18.95％、時薪漲幅更達25.4％。

依現行的基本工資審議辦法明定「基本工資審議委員會原則於每年第三季進行審議」，出席今天會議的勞方代表、全國產業總工會秘書長戴國榮表示，雖然今年受到疫情影響，但仍要觀察是短期或長期的影響，況且1997年至2007年凍漲基本工資10年，也使目前的基本工資相較國際水準較低，因此「應制度性調整基本工資」。

至於調整基本工資恐怕會衝擊微型企業營運，戴國榮建議，據先前研究指出，調整基本工資對9人以下微型企業影響最大，政府可以提供薪資差額補貼或是透過稅賦減免等方式減少影響，他認為，應該一口氣把基本工資調至2萬6000元、時薪則應調超過160元。

台灣大學國家發展所副教授辛炳隆則認為，2月、3月的疫情險峻，也導致上半年的經濟指標不甚好，但隨著國內疫情穩定、國外復工，端午連假各地車潮湧現等，近日觀察到國內景氣開始回溫，但是否要調整、要調整多少，他則說，要視基本工資審議委員會提供的指標而定，目前仍難以判斷。

(中時 )