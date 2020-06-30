港區國安法草案今日上午通過，大陸全國人大常委譚耀宗表示，法例規範了3種特殊情況，中央可以行使管轄權，認為民眾在看到條文後應該會放心，因為有關規定者社的情況僅限極端特殊情形。

譚耀宗表示，中央保留管轄權的目的在於保障香港安全，一旦遇到港府無法解決的情況才會有所作用，僅限於少數狀況。不過他同時強調，大陸中央並不會隨便運用此規定，目前仍以香港的執法和司法制度為主，因中央信任香港可以維護國家安全。

被問及國安案件是否移送大陸審判，或以大陸刑法入罪國安罪行，最高可判死刑去處理，譚耀宗強調港區國安法沒有死刑的刑罰，這次法例是全國性法例，而香港沒有死刑制度，即便案件不是在香港審理，都會執行港區國安法規定。

至於立法過程被認為是黑箱作業，譚耀宗強調是按照大陸《立法法》規定進行，人大法工委有到香港收集意見及留意各方面新聞訊息。他又表示，人大委員長有酌情權不公開收集意見或在法例通過後才公布條文。

(中時 )