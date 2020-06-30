市長盧秀燕說，待取得多數人共識後，將針對公車政策配套方案進行調整。（陳世宗攝）

台中市庫拮据，面對財政壓力，免費公車的補貼政策，到底是交通政策？還是福利政策？30日引起市議員陳淑華、蕭隆澤、邱素貞等人關注，要求應妥善規畫捷運、公車整合營運模式，避免形成財務黑洞。市長盧秀燕說，待取得多數人共識後，將針對公車政策配套方案進行調整。

陳淑華、蕭隆澤、邱素貞說，從合併之初，台中市就力推免費公車，從開始實施到104年免費公車經費把停車管理基金當做提款機，造成停管基金在104年因支付免費公車而掏空，後轉由台中市本預算支應，一直到今年109年免費公車所需的費用高達28.45億元。

從100年每年7.5億元逐年增加到28.45億元，如果加計公車虧損補貼，109年預算高達31.55億，金額擴增了4倍，造成市庫難以承受的壓力。

陳淑華說，一貫不鬆口檢討免費公車的台中市政府，現在市府開放給公民公開討論免費公車政策是否應繼續實施？是不是免費公車所造成的財政補貼壓力已經逐漸大到難以承受的範圍，是否感受到財政壓力？免費公車從8公里免費到10公里免費到現在的雙十政策。

陳淑華認為，台中市的公車政策有沒有隨著捷運通車而有所調整？免費公車政策會不會排擠捷運的搭乘意願、影響捷運的運量；必須要有捷運、公車的整合營運模式，提高捷運運量，降低捷運虧損，雙向提升捷運及公車的服務品質。

市長盧秀燕說，台中市免費公車政策對於鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統確有幫助，歷任市長都維持這個政策，經費及搭乘人數連年成長，過去也鼓勵外來民眾到台中市可以搭乘公車，不要駕駛自己的交通工具，減油、減碳也享受城市風景，採取全國一致的優惠制度。

盧秀燕說，針對部分議員希望維持優惠政策，但對於市民以外的補貼是否調整，市府將透過公民參與平台詢問市民看法，將聽取議員及市民想法，待取得多數人共識後，將針對公車政策配套方案進行調整。

交通局說明，台中市目前實施雙十公車補助機制以「人次補貼」為主，免費公車經費實際上是替乘車民眾支付車資給客運業者，因此客運業者是依實際載客數量向交通局申請補貼；台中市公車運量100年實施8公里免費時約0.55億人次，108年度已超過1.3億人次，因公車載客數量增加，免費公車補助經費需求也隨之提高。

(中時 )