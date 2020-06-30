移民署30日表示，為便利民眾繳納各項移民業務規費，7月1日起開放各縣市25個服務站、7個機場港口櫃檯，可以使用信用卡及行動支付等多元方式繳納規費。民眾憑實體信用卡或行動裝置綁定支付，即可減少使用現金、降低結帳錯誤，快速完成繳費，體驗更為便捷、智慧及安全的付費。

移民署表示為持續便民、縮減流程，2019年推動線上申辦、超商繳費的服務後，這次服務再度升級，以後前往服務站，均可使用信用卡繳納規費，包括VISA、Master、JCB發行的信用卡皆可使用，刷卡手續費則由移民署吸收，不需另行付費。

除信用卡外，各種行動支付包括：Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay，都可藉由帳號綁定信用卡，使用具有NFC功能的智慧型手機繳交規費。「台灣Pay」行動支付，則是民眾下載台灣Pay APP，再綁定金融卡後，用手機掃描櫃檯的QR Code，即可輕鬆完成行動支付。

移民署表示，除了新推出的臨櫃信用卡及行動支付服務外，還提供包含信用卡、虛擬帳戶、Web ATM、帳戶轉帳及四大超商等多元支付服務，歡迎民眾多加詢問、利用。

(中時 )