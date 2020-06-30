時力立委陳椒華 (吳家豪攝)

民進黨總召柯建銘 (吳家豪攝)

時力立委陳椒華於今日臨時會朝野協商時，質疑民進黨過去支持《陪審制》，如今卻改《參審制》？民進黨總召柯建銘回應「那是當年為了對付國民黨威權體制，如今時空背景已不同」、「希望你自己思考政黨思維，不是外面人家叫你講什麼就講什麼」。

立法院長游錫堃今日上午10點30分於立院召開朝野協商，討論前瞻計畫後續4年預算案及預算案的2項附帶決議。

時力立委邱顯智指出，前瞻計畫規定以4年為期程，預算上限4200億，期滿後，後續預算及期程須經立法院同意。現在時間還沒到，就又要再編後面年度的預算，如果現在就要行使同意權，違反法規的規定。

柯建銘表示，5月13、14日，前瞻的後4年預算已經在委員會審查過並交付協商。至於疫情紓困及振興的相關經費，大部分是延續性的計畫，不編也不行。若中央政府預算有編，紓困振興經費就不會編。

柯建銘指出，前瞻預算當年原本是規劃8年8千8百億，經過一連串的對立、溝通、協商，最後與國民黨立委賴士葆討論後，刪為8千4百億，並分為2期，等第一個4年做完後，再編第二個4年。因此現在必須開始籌編第2期預算。

國民黨立委林為洲表示，有關前瞻計畫，屆時國民黨將提附帶決議，要求行政單位提出評估及預算報告。至於第2期預算，會提出決議要求說明各縣市分配狀況，避免給藍不給綠的情形出現。

林為洲另指出，有關《農田水利法》的部分，國民黨立委林文瑞、翁重鈞等人會於明日協商時提出意見，隨後即離席而去。

陳椒華表示，上屆立委包含柯建銘在內，民進黨有十幾位委員都連署支持《陪審制》，且民進黨黨綱也將《陪審制》列為推動目標。而臨時會卻要討論《參審制》？

游錫堃回應，本次會議是在討論前瞻計畫預算。陳椒華說，既然如此，就要抗議行政單位瀆職。環保署依規要訂定政策環評，為何區域計畫有政策環評，國土計畫審議卻沒有？

柯建銘說，陳椒華提到民進黨黨綱中的《陪審制》，那是1999年的行動綱領，是指涉及內亂外患罪的部分，要採陪審制。如今時空環境完全不同，且那時是在對抗國民黨威權體制。過去也已跟長期主張《陪審制》的律師鄭文龍等人多次溝通，展現最大的誠意。而後在游錫堃緩頰下，才重新拉回正題。

游錫堃最後表示，由於國民黨無人在場，有關前瞻2期預算的2項附帶決議保留，請部會去和提案人說明溝通，各黨團若有相關意見，可於明日提出，明早9點繼續協商。

(中時 )