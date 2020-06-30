大同今(30)日股東會全面改選6席董事、3席獨董，在律師團獻策下，大同出奇招，以市場派違反企業併購法第27條規定，超過10％部分的股票不具表決權及投票權，市場派實際表決權股份僅5％～6％，大同董事長林郭文艷為首的公司派大獲全勝，拿6席董事及3席獨董，林郭文艷贏得最高票。公司派拿下9席董事大獲全勝，意味著市場派提名獨立董事候選人的前立法委員黃國昌落馬。

大同公司派董事當選名單包括大同現任董事長林郭文艷、大同財務副總經理彭文傑、大同大學法人代表張益華、董事蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文，獨立董事則有謝穎昇、羅清泉及劉宗德。

市場派直呼大同公司派是違法當選，除委任律師前往金管會提出抗議，請金管會判定大同股東會，三圓建設董事長王光祥敲定下午4點召開記者會，對外說明市場派對選舉結果的看法及後續處理方式。

大同今日股東會場內場外都熱鬧，主席林郭文艷一開始就請司儀宣讀，大同是公開上市公司，任何單獨或基於共同併購目的，取得公司超過10％股份，依企業併購法第27條規定，取得後10天內，向證券主管機構申報取得併購目的事項，如有變動，隨時補正，超過部分無表決權，三圓建設董事長王光祥、台商鄭文逸及上海龍峰負責人任國龍，三雅、新大同及欣同等市場派投資公司，以及群益金鼎證券受託保管群益(香港)客戶託管投資專戶等八個疑似違法中資帳戶，認定市場派惡意搶經營權，卻未向證券主管機關申報取得目的，總計28個法人、公司及自然人近五成股權，不具表決權及投票權。

大同律師團以市場派兩次向證期局申報的內容，2018年5月首度申報目的是「策略性投資」，並未提及併購2018年10月因股權增加逾1％，時，並未申報併購相關字眼且申報理由為「未變動」。此舉違反企業併購法第27條的規定，認定王光祥旗下3家子公司取得11.02％股權，並無表決權。

全場出現出席總股數僅42.44％，市場派具有投票股權僅5％～6％，無法撼動大同公司派經營權。林郭文艷、大同大學法人代表張益華、彭文傑、蔡勝文、蘇鵬飛及陳守煌六人當選董事；劉宗德、謝穎昇及羅清泉三人當選獨董。

(工商 )