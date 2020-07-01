天熱溼氣重，容易沒有食慾，這個時候適合吃點辣的食物，除了開胃之外，還能有效促進排汗降溫，預防中暑。位於台南的飯店，本著「不時不食」理念，用夏天精彩繽紛的當季食材，推出刺激味蕾和舌尖的「川蜀夏味」料理。

例如川菜裡常見而聞名的作法「宮保」，主廚袁東海做出「荔枝宮保龍蝦球」。整個龍蝦尾去殼切成塊，加入當令盛產的荔枝入菜，回味略帶甜酸，以川式糊辣味料理，晶瑩剔透的荔枝與Q彈的龍蝦搭配，令人一口接一口欲罷不能。

冷鍋串串香。(圖／日台南大員皇冠假日酒店提供)

「冷鍋串串香」是將街頭文化，融入高級中餐廳內最具代表性的菜色，冷鍋串串的湯底除了辣椒外，還把熬製的香料放入「鮮香湯」中，味道別具一格，辣香四溢，讓人越吃越想吃。而「沸騰椒麻蝴蝶鮑魚」選用鮮活鮑魚切成蝴蝶狀，用特調的椒麻醬入味，呈現椒、麻、辛、香，品嘗這道菜，最能凸顯沸騰夏天的感受。

燒拌陳黃魚麻婆豆腐。(圖／日台南大員皇冠假日酒店提供)

一般人都吃過麻婆豆腐，也嘗過清蒸黃魚，但兩道看似各自獨立的菜品，卻在美麗的結合後，碰出了奇妙的風味。這道「燒拌陳黃魚麻婆豆腐」，熱辣辣的麻婆豆腐在石窩裡滋滋響，小黃魚從背上去除魚骨，在85度的水裡慢慢浸熟，將麻婆豆腐澆淋在黃魚上，一起入口，黃魚的鮮、嫩、甜與麻辣豆腐的麻、辣、滑，前所未有的絕妙滋味，讓人一吃魂牽夢縈。

荷葉煙燻牛肋。(圖／日台南大員皇冠假日酒店提供)

獨樹一格的「荷葉煙燻牛肋」將牛肋經過川滷、包裹再煙燻的過程，讓牛肉多了一股荷葉香味，也讓川菜不只有麻、辣，還有獨特創新的煙燻香。四川有名的麵食「天府擔擔麵」，是因挑著擔子沿街叫賣而得名，麵條滑爽，肉燥酥香，搭配花生、芝麻的厚實味；芽菜爽脆，微辣微麻，大口吸吮麵條，讓人回味無窮。

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(中時電子報)